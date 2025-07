Grupo Neopeças lança linha de compressores de ar de parafuso

Equipamento requisitado nos mais diversos setores econômicos — da indústria à agricultura, passando pelos serviços —, os compressores de ar vivem um momento de crescente demanda e de desenvolvimento tecnológico.



Segundo estudo da Kings Research, empresa de consultoria e inteligência de mercado sediada em Dubai, o mercado global de compressores de ar tem projeção de crescimento para US$ 40,16 bilhões até 2031, com um ritmo médio de expansão de 5,33% ao ano. “Isso porque a atualização das infraestruturas em saúde e construção civil tem ampliado o uso de compressores de ar com tecnologia avançada”, avalia o engenheiro Fabrício Escobar, diretor do Grupo Neopeças e especialista no tema há mais de 25 anos.

Com as projeções do estudo e seu conhecimento do mercado, Escobar reforçou a decisão estratégica do Grupo Neopeças de alocar R$ 1 milhão na criação de uma linha exclusiva para atender à demanda crescente por compressores. O aporte culminou com a criação de sua linha de compressores de ar rotativo de parafuso, batizada de Neocomp, e de secadores industriais de alto desempenho. A ampliação do portfólio vai atender à crescente demanda por soluções mais eficientes no setor industrial, com foco em tecnologias inovadoras e processos de produção otimizados.



Atuante desde 2013 por ofertar à pronta-entrega mais de 700 SKUs (peças de reposição para manutenção de compressores), a Neopeças iniciou sua expansão e consolidação ao firmar, em 2024, parceria internacional com a MOL Lubrificantes, petrolífera da Europa Centro-Oriental. Isso resultou na criação da NeoOil, uma plataforma digital dedicada à venda de lubrificantes industriais de alta performance, tendo importado seu terceiro lote de óleos lubrificantes, que seguem políticas ambientais, como a Logística Reversa de Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados (OLUC).

“Ao ampliarmos a nossa atuação no mercado, começamos a adotar de forma estratégica a nomenclatura Grupo Neopeças”, complementa Renata Escobar, sócia-diretora do Grupo, responsável pelo Marketing.

Equipamentos certificados pelo Inmetro

Segundo Escobar, a linha Neocomp foi desenvolvida com base em critérios técnicos voltados à modernização dos processos industriais, incorporando padrões avançados de desempenho e confiabilidade. Por isso, o Grupo fez questão de lançar a linha ao mercado apenas com as certificações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) aprovadas e com as licenças regulatórias do setor devidamente homologadas.

Isso exigiu do Grupo um investimento de R$ 1 milhão, contemplando um galpão de 400 metros quadrados em São Paulo para a criação da área de montagem e testes dos equipamentos, além da contratação de equipe especializada e a implantação de um showroom voltado a atender a demanda de indústrias de pequeno, médio e grande porte.

Duas ações visam garantir eficiência e sustentabilidade nesta operação

Além dos compressores, a Neopeças investiu também em sua linha de secadores de ar comprimido industriais — componente essencial para garantir a qualidade do ar comprimido utilizado em processos industriais. Esses equipamentos ainda asseguram que o ar comprimido esteja livre de contaminantes que possam comprometer o desempenho dos compressores, além de removerem a umidade, evitando corrosão e danos aos equipamentos pneumáticos.

O Grupo também investe nos procedimentos corretos de descarte do óleo, componente crucial para o funcionamento de um compressor. A Neopeças contratou uma empresa especializada no recolhimento de Óleos Lubrificantes Usados e Contaminados (OLUC). “Dessa forma, garantimos que o descarte siga todas as normas ambientais e contribua para a preservação do meio ambiente”, informa Renata Escobar.

Esse cuidado foi essencial durante a última vistoria do Conselho Regional de Química (CRQ), que atestou a qualidade e a responsabilidade das instalações do Grupo Neopeças em São Paulo.

Aplicações dos compressores em diferentes setores

O compressor de ar é um equipamento que converte energia, normalmente de um motor elétrico, em energia potencial armazenada em ar pressurizado. Dessa forma, comprime o ar para aumentar sua pressão e armazenando-o em um tanque ou câmara para diversas aplicações. Os compressores de ar são amplamente utilizados em todos os setores, tais como:



- Na construção civil, impulsiona o transporte de cimento;

- Em hospitais, fornece ar comprimido esterilizado para equipamentos médicos e sistemas de respiração assistida;

- Na indústria alimentícia, garante a movimentação de produtos em linhas de produção e o funcionamento de embaladoras a vácuo;

- Em oficinas mecânicas, aciona ferramentas pneumáticas como pistolas de pintura e chaves de impacto;

- No setor automotivo, alimenta sistemas de ar-condicionado e linhas de montagem robotizadas;

- Na mineração, movimenta britadores e perfuratrizes de forma eficiente;

- No setor eletrônico, transporta componentes sensíveis sem risco de contaminação por óleo ou poeira;



- E na agricultura, é usado para pulverização de defensivos, irrigação e acionamento de sistemas automatizados.

