Cresce a procura por joias personalizadas no Brasil

O universo das joias personalizadas está brilhando cada vez mais forte, especialmente com a chegada de novas gerações no radar do consumo. Impulsionado pela digitalização do varejo e pela busca por estilo com propósito, o setor vem crescendo de forma consistente nos últimos anos. Millennials e a Geração Z, mais conectados e exigentes, são os grandes protagonistas dessa transformação, apostando em peças que combinam identidade, elegância e autenticidade.

De acordo com a consultoria Mordor Intelligence, o mercado global de joias deve crescer em ritmo acelerado, com uma taxa média de 8,31 ao ano até 2029. Já no Brasil, os números também impressionam: um levantamento da Bain & Company aponta que o setor movimentou cerca de R$ 74 bilhões em 2022 — crescimento de 18% nos últimos cinco anos. A expectativa é que esse valor dobre até 2030.

Ainda de acordo com a Bain & Company, o mercado consumidor está mais diverso, digital e conectado às preferências de quem entende que estilo também é uma forma de expressão.

Segundo a Fábrica do Ouro, e-commerce especializado na produção e venda de joias em ouro 18k, há um aumento significativo na procura por modelos personalizados. “Joias como as alianças deixaram de ser apenas uma joia simbólica. Hoje, ela representa estilo, personalidade e até valores do casal. Muitos buscam exclusividade e originalidade na peça que usarão por muitos anos”, afirma Igor Ferreira, coordenador de vendas da empresa.

Segundo Ferreira, a preferência por alianças de ouro com design diferenciado tem crescido, especialmente entre casais jovens. Modelos que incluem frisos, texturas, gravações internas e até inserções de pedras preciosas têm ganhado espaço, ao lado de versões em ouro branco ou rosé.

Esse movimento acompanha uma tendência global de individualização de objetos com valor afetivo, como o ouro. O mercado global de ouro segue em trajetória de expansão. Segundo levantamento da consultoria Fortune Business Insights, o setor movimentou US$ 276,04 bilhões em 2023 e deve alcançar a marca de US$ 291,68 bilhões em 2024.

As projeções indicam um crescimento contínuo ao longo da próxima década, com expectativa de atingir US$ 457,91 bilhões até 2032. A taxa média de crescimento anual (CAGR) estimada para o período é de 5,8%.

O comportamento de compra também tem sido impactado pela facilidade de acesso proporcionada pelo comércio eletrônico. De acordo com a EcommerceBrasil, o setor de joias foi um dos que mais cresceram no e-commerce em 2024, com aumento de 7% em volume de vendas. Isso contribuiu para que consumidores tivessem acesso a catálogos mais amplos, com garantia de procedência e maior liberdade de escolha.

Ainda de acordo com Igor Ferreira, os consumidores estão mais exigentes e informados. “Hoje, eles pesquisam referências, comparam modelos e valorizam joias que contam histórias. A possibilidade de gravar nomes, datas ou frases nas alianças torna a peça ainda mais significativa”, complementa.

O mercado nacional segue acompanhando a demanda por peças exclusivas, alinhadas ao estilo pessoal de cada casal. A personalização, aliada à tradição do ouro 18k, tem feito das alianças um elo não apenas afetivo, mas também estético e simbólico.

Website: https://www.fabricadoouro.com.br/