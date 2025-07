Thredd e Payblr firmam parceria para impulsionar expansão internacional integrada de fintechs na América Latina

Thredd, o principal processador mundial de pagamentos de última geração, anunciou hoje uma parceria estratégica com o Payblr, um facilitador regional de pagamentos com sede em Porto Rico e patrocinador licenciado do BIN. A cooperação irá prover às fintechs de todo o mundo a base regulatória e a infraestrutura de emissão necessárias para o lançamento e a expansão na América Latina e Caribe (ALC).

Ao combinar o ordenamento de tecnologia modular e a experiência em processamento mundial do Thredd com os recursos de emissão de cartões internacionais do Payblr, a parceria elimina a complexidade tradicional associada ao lançamento nos mercados da ALC, oferecendo um caminho perfeito para que produtos financeiros inovadores entrem em operação com mais rapidez.

"Esta parceria visa remover barreiras para os líderes de pagamento mais inovadores da atualidade", disse Kevin Fox, Diretor de Receita do Thredd. "Expandir para novas regiões pode ser complexo e difícil de navegar. Ao nos associarmos ao Payblr, oferecemos um modo mais rápido e simples para nossos clientes ativarem programas na América Latina, sem comprometer a conformidade, a escalabilidade ou a velocidade."

"O Thredd compartilha nossa crença de que a inovação financeira deve evoluir rapidamente e não conhecer fronteiras", disse Fabio Garcia Passalacqua, Diretor de Operações e Fundador do Payblr. "Através de nossa parceria, estamos permitindo que empresas de alto crescimento se expandam pela América Latina com rapidez, sem muitos dos obstáculos regulatórios e operacionais, que muitas vezes atrasam as fintechs globais. Esta parceria define as bases para uma nova era de pagamentos internacionais integrados na região."

A capacidade do Payblr de habilitar programas de cartão em dólar dos EUA em grande parte da América Latina o torna um parceiro ideal para empresas que oferecem pagamentos, desembolsos ou serviços internacionais para a economia colaborativa. Segundo o Thredd, os clientes já estão aproveitando a infraestrutura proporcionada por esta parceria para ativar programas na região.

Sobre o Thredd

O Thredd é o parceiro confiável de processamento de pagamentos de última geração para inovadores que buscam modernizar suas ofertas de pagamento a nível mundial. Processamos bilhões de transações de débito, pré-pago e crédito anualmente, atendendo mais de 100 fintechs, bancos digitais e provedores de financiamento integrado, de clientes a empresas, em 47 países. Saiba mais em https://www.thredd.com.

Sobre o Payblr

O Payblr é um facilitador regional de pagamentos Visa-Ready que auxilia bancos, cooperativas de crédito e fintechs em toda a América Latina a expandir rapidamente sua oferta de produtos com uma ampla gama de soluções de pagamento. Com o respaldo de uma equipe com profunda experiência no setor, o Payblr elabora e gerencia programas de patrocínio do BIN personalizados, adaptados às necessidades específicas de empresas, sejam produtos de consumo, comerciais, débito, crédito, pré-pagos ou de movimentação de dinheiro. Saiba mais em www.payblr.com.

