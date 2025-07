Integração de dados deve redefinir o papel dos Detrans

Em 2024, uma investigação jornalística identificou a atuação de perfis falsos em redes sociais que anunciavam a obtenção de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) sem a necessidade de realizar aulas, exames teóricos, práticos ou médicos. A oferta incluía documentos supostamente válidos, com registros ativos nos sistemas dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), o que levantou preocupações sobre possíveis brechas nos processos de validação e controle de identidade.

Casos como esse evidenciam os desafios enfrentados na gestão de dados públicos, especialmente em contextos que envolvem múltiplos sistemas e instituições. “A descentralização das bases utilizadas por diferentes órgãos pode dificultar a detecção de inconsistências e aumentar a complexidade na prevenção de tentativas de fraude”, afirma Ilson Bressan, CEO da Valid, empresa brasileira de soluções para identificação segura.

Hoje, a maior parte dos órgãos públicos opera com sistemas próprios e isolados, o que significa que as bases de dados de órgãos, secretarias e autarquias não se comunicam entre si de forma automática. Em alguns casos, as informações precisam ser checadas manualmente ou dependem de etapas fragmentadas, o que pode gerar lentidão, retrabalho e margem para erros ou fraudes.

“Com a interoperabilidade, esses sistemas passam a se conectar de maneira estruturada e segura. Assim, dados biométricos, cadastrais, fiscais e de antecedentes podem ser validados em tempo real, permitindo decisões mais rápidas, processos automatizados e maior segurança para o cidadão e para o Estado”, defende Bressan. Segundo ele, esse tipo de infraestrutura é essencial para garantir não apenas uma boa experiência digital, mas também segurança, rastreabilidade e confiabilidade dos serviços públicos. “A Valid atua justamente nessa camada invisível, conectando sistemas e viabilizando operações que acontecem por trás da tela do cidadão. Isso é o que transforma uma interface digital em um serviço público realmente inteligente”, afirma.

O exemplo do Detran do Ceará mostra como essa transformação já está em curso. Com o apoio tecnológico da Valid, a autarquia implantou um chatbot via WhatsApp que se conecta diretamente aos seus sistemas internos e já permite a emissão de boletos, envio de documentos e entrega do CRLV-e em poucos cliques. Em uma fase mais recente, o sistema passou a integrar automaticamente informações do prontuário do veículo, o que viabiliza a finalização de processos como a transferência de propriedade de forma totalmente digital.

Bressan ainda reforça que o avanço da integração interna deve ser acompanhada pela conexão entre os próprios Detrans e com plataformas federais. “Esse é o próximo passo natural. Os benefícios são evidentes: mais eficiência operacional para os Detrans, maior capacidade de planejamento para os governos e uma experiência digital simplificada para os cidadãos. Com dados integrados, é possível gerar inteligência preditiva e agir antes que os problemas se agravem”.

“O papel da Valid é justamente apoiar governos na construção dessas pontes entre sistemas e instituições”, afirma Ilson Bressan. “Com soluções que combinam biometria, autenticação segura e integração entre bases, a empresa tem ajudado a transformar a forma como o Estado identifica, protege e atende o cidadão. A revolução dos serviços públicos não depende apenas de tecnologia, mas de experiência, confiança e visão de longo prazo, atributos que a Valid tem colocado a serviço do futuro do trânsito brasileiro”, conclui.

