Dootax debate reforma tributária e papel da área fiscal

A startup de soluções de automação fiscal Dootax realizou, neste mês de junho, um café da manhã em formato de roda de conversa na padaria Basilicata, em São Paulo, sobre a reforma tributária e os impactos para os profissionais fiscais e contábeis.

O encontro com líderes da área fiscal e tributária teve como objetivo traçar um panorama sobre a nova realidade do mercado e gerou insights sobre o protagonismo que esse setor passa a assumir dentro das empresas.

Yvon Gaillard, economista, pós-graduado em direito tributário, com MBA em gestão empresarial, CEO e cofundador da Dootax, afirma que o novo cenário transforma a função operacional da gestão fiscal em um diferencial competitivo.

“Isso amplia a relevância dos profissionais da área, exigindo um novo perfil de atuação com visão de negócio, domínio de tecnologia e uma postura estratégica”, declara o empresário.

Segundo o economista, a área fiscal será fundamental para alinhar os ajustes nos processos da empresa, como custos de produção, prestação de serviços, armazenagem e outros.

“Além disso, ajudará a harmonizar o fluxo de caixa das empresas, que poderá ser significativamente impactado, e a operacionalizar, conjuntamente, dois modelos de tributação durante um bom tempo”, revela Gaillard.

O especialista em direito tributário ressalta que as informações disponíveis até agora permitem avaliar que a mudança demandará bastante esforço das empresas para se adaptarem, considerando especialmente que o sistema atual continuará operando em paralelo por um bom período.

“É difícil mensurar os impactos práticos, pois ainda não há detalhes técnicos e operacionais definidos sobre a regulamentação da medida. Atualmente, operacionalmente, há apenas o ajuste nos documentos fiscais eletrônicos, que começará a valer no próximo ano”, comenta.

De acordo com o empresário, esses ajustes preveem que as empresas informem os campos e valores dos novos tributos criados pela reforma, com uma alíquota simbólica e sem cobrança imediata.

“Essa alteração já passou por algumas atualizações de layout e validações realizadas pelo próprio governo. Inclusive, em junho de 2025, foi publicada uma nova atualização para a Nota Fiscal Eletrônica de Mercadoria (NF-e) que exige que as empresas validem novamente todo o processo manualmente”, alerta.

O CEO da Dootax reforça que os profissionais fiscais e contábeis precisam atuar cada vez mais como parceiros de negócio, indo além do simples atendimento às demandas tributárias e contábeis.

Para ele, o novo modelo apresenta desafios operacionais e estratégicos significativos, exigindo que esses profissionais estejam atentos a diversas variáveis e entendam como empregar tecnologias de forma eficiente no dia a dia.

“Com essa abordagem, é possível liberar horas de esforço em atividades operacionais, possibilitando que se concentrem no crescimento e na inovação do negócio. Além disso, é fundamental garantir uma transição o mais tranquila possível, promovendo uma adaptação eficaz às mudanças”, pontua.

Outras iniciativas da Dootax em apoio ao setor

A Dootax tem apoiado esses profissionais no processo de evolução, por meio de iniciativas voltadas ao fortalecimento da área fiscal no mercado, como a comunidade de networking e troca de conhecimento entre líderes da área Resenha Fiscal Clube, que se reuniu no último 18 de junho para a quinta edição do seu Happy Hour.

Outros eventos, encontros temáticos e ações de conteúdo educativo da empresa buscam fomentar inovação, desenvolvimento profissional e valorização do setor fiscal e tributário. O reconhecimento de projetos inovadores, por meio do Prêmio Tax Brains, com inscrições abertas para a terceira edição até 11 de julho, também é uma iniciativa da Dootax.

“Nosso compromisso com o desenvolvimento da área fiscal vai além da tecnologia. Temos planejado uma agenda de eventos temáticos, webinars e encontros presenciais para discutir os desafios e as oportunidades que a reforma tributária está trazendo”, declara Gaillard.

Para o CEO da Dootax, a reforma tributária representa um dos maiores marcos da história tributária do Brasil. Segundo ele, as empresas que entenderem a dimensão dessa mudança e se anteciparem aos ajustes necessários estarão em uma posição muito mais competitiva nos próximos anos.

“Na Dootax, nosso objetivo é estar ao lado dos profissionais de tax nessa jornada de transformação, com foco em oferecer não apenas tecnologia, mas também conhecimento, networking e reconhecimento”, enfatiza o empresário.

Para mais informações, basta acessar: https://dootax.com.br/