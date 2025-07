RSData conquista recertificação na ISO 27001 e na ISO 27701

A RSData alcançou as recertificações nas normas ISO 27001 e ISO 27701, sendo a primeira focada em segurança da informação e a segunda em gestão de privacidade.

Conforme o consultor Eduardo Lima, da ABS, isso demonstra compromisso da empresa com a promoção da segurança de todo seu ecossistema, tanto em relação a colaboradores, quanto no que tange aos clientes.

Certificada nas duas normas em maio de 2023, a RSData passou por nova auditoria recente, na qual comprovou ter acurácia nos processos e documentações relativas à informação e privacidade, garantindo conformidade com normas rigorosas e internacionalmente reconhecidas, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“Dessa forma, asseguramos ao mercado a entrega de um software seguro e confiável”, explica Rogério Balbinot, diretor da RSData.

O auditor responsável pelo processo, Fernando Fonseca, destaca que a recertificação envolveu diversas horas de trabalho técnico, conferências, controles e auditorias internas e externas.

“As auditorias externas de avaliação da conformidade são realizadas de acordo com um esquema internacional de acreditação, o qual foi construído para verificar com profundidade a aderência da empresa dos sistemas de gestão em relação às normas e sua eficácia para a melhoria contínua”, explica Eduardo Lima.

Segundo ele, a auditoria realizada serviu para verificar a conformidade e o nível de excelência na gestão do sistema da RSData, o que é importante para denotar comprometimento em proteger as informações e a privacidade das equipes, gestores e usuários.

Sobre cada uma das certificações, o especialista explica que são padrões internacionais de legitimidade em segurança da informação e privacidade de dados. Entretanto, cada uma das normas ISO em que agora a RSData foi recertificada têm focos específicos.

Enquanto a ISO 27001 atesta que a empresa certificada e recertificada tem altos níveis de participação, sensibilidade e motivação dos colaboradores com a segurança da informação, investe constantemente na orientação sobre riscos e faz análises frequentes que apontam oportunidades de melhoria, a ISO 27701 demonstra preocupação com o tratamento de dados pessoais, com processos e práticas validadas por auditorias externas de reconhecimento internacional.

“Estamos satisfeitos e honrados com essa recertificação. É mais um passo com o qual buscamos garantir que nossos clientes tenham clareza sobre a transparência dos processos e a conformidade que mantemos no foco, tendo compromisso com a segurança da informação e a privacidade dos dados de nossos usuários e colaboradores”, destaca Balbinot. “Agradecemos a todos os envolvidos nesse processo”, finaliza.