KRJ apresenta soluções voltadas à iluminação pública na ExpoElétrica 2025

A KRJ, empresa do segmento de conexões para rede aérea de distribuição de energia, marca presença na ExpoElétrica 2025, um dos eventos mais importantes do setor de instalações e materiais elétricos no Brasil. A feira e fórum técnico acontecem nos dias 15 e 16 de julho, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

Com um portfólio diversificado, a KRJ vai expor suas tecnologias que buscam aliar praticidade e segurança, com destaque para o conector KATIL, desenvolvido para facilitar a instalação de luminárias LED na iluminação pública, com aplicação prática e segura à rede elétrica, permitindo conexões sem danificar a rede e com a proposta de garantir mais eficiência na infraestrutura urbana.

Outros destaques que serão apresentados de forma técnica no estande 28 incluem o KARP, conector de perfuração para redes protegidas de média tensão; KPB, perfurante universal; e o KDP, conexão da rede secundária ao ramal de ligação com quatro derivações (versão econômica).

O gerente-geral da KRJ, Marcelo Mendes, comenta que, através da exposição, a empresa pretende provar o quanto as tecnologias adicionam valor com eficiência e confiabilidade nos projetos elétricos.

“O nosso foco é mostrar na ExpoElétrica 2025 o quanto os nossos conectores agregam segurança aos projetos elétricos. Todos os produtos seguem os mais rigorosos padrões de qualidade e são desenvolvidos para garantir alto desempenho em campo”, pontuou Mendes.

