Férias Radicais oferece atividades gratuitas em São Paulo

As férias de meio de ano em São Paulo recebem o evento “Férias Radicais”, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR). De 18 de julho a 3 de agosto de 2025, o Centro de Esportes Radicais, localizado na Av. Pres. Castelo Branco, 5700, no Bom Retiro, oferecerá atividades gratuitas para todas as idades, das 10h às 18h.

O evento Férias Radicais tem como objetivo estimular a ocupação qualificada dos espaços. “Nas férias de julho, muitas pessoas viajam para fora de São Paulo. Nossa proposta é que as famílias permaneçam e aproveitem tudo que a cidade pode oferecer, gratuitamente, em termos de atividades culturais e esportivas”, afirma o Secretário Municipal de Turismo, Rui Alves.

A programação inclui:

Tirolesa: proporciona uma descida por cabos de aço, oferecendo uma perspectiva aérea da área do eventos.

Arvorismo: desafia os participantes a percorrerem um circuito em altura entre as árvores ou estruturas e finalizando com um rapel.

Escalada: oferece um desafio vertical, onde os participantes podem testar sua força, técnica e resistência em diferentes vias.

Rapel nas alturas: utiliza um guindaste para posicionar uma plataforma de descida em grande altura, garantindo uma descida controlada.

Balão cativo: permite aos participantes experimentarem a sensação de um voo de balão de ar quente de forma segura, permanecendo ancorado ao solo, oferecendo vistas privilegiadas do entorno.

Simulador de asa delta: proporciona uma experiência imersiva de voo livre, onde o participante é suspenso e movido por um guindaste, simulando as manobras e a sensação de planar.

Bungee jumping: salto de uma plataforma elevada por guindaste, preso por um cabo elástico.

Além das atividades radicais, o evento também terá uma Área Kids, com gincanas de brincadeiras lúdicas, atividades recreativas, jogos e corridas. O objetivo é que as crianças, e até mesmo seus pais, pratiquem atividades físicas de forma inclusiva.

A entrada é gratuita e as atividades são abertas ao público de todas as idades, sendo que menores devem estar acompanhados de um responsável.



Serviço: Férias Radicais



Datas: de 18 de julho a 3 de agosto de 2025



Horário: das 10h às 18h



Local: Centro de Esportes Radicais - Av. Pres. Castelo Branco, 5700 - Bom Retiro, São Paulo



Idade: livre e menores devem estar acompanhados de um maior responsável

Website: https://prefeitura.sp.gov.br/turismo/