Modernizando os pagamentos internacionais: novo estudo da Mastercard revela o caminho para fortalecer o sucesso das PMEs na América Latina e no Caribe

Um novo relatório da Mastercard mostra como as pequenas e médias empresas (PMEs) estão prontas para expandir além de suas fronteiras, mas enfrentam custos desproporcionais, atrasos e falta de visibilidade nos pagamentos internacionais. A pesquisa da empresa revela a necessidade de uma reformulação estrutural para impulsionar a inclusão das PMEs e sua competitividade global.

O que estamos anunciando:

A Mastercard está anunciando um novo relatório intitulado “Pequenos negócios, grandes oportunidades: desbloqueando o potencial das PMEs no mercado de pagamentos internacionais da América Latina”, desenvolvido em colaboração com a Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) e a K2.

O estudo revela por que o sistema atual de pagamentos internacionais, projetado para grandes corporações, não atende às necessidades das pequenas e médias empresas (PMEs).

3 em cada 5 PMEs na região já trabalham com fornecedores internacionais, e em mercados como México e Brasil, 75% planejam expandir suas parcerias globais.

No entanto, elas enfrentam altas taxas, conversões pouco competitivas e atrasos: no Brasil, 80% dos pagamentos levam mais de 4 dias, e 1 em cada 5 demora mais de 10 dias.

O envio de apenas US$ 250 pode envolver taxas médias de 23,3%, chegando a até 30% dependendo do país de destino.

Por que isso importa:

As PMEs representam 98% do tecido empresarial e 60% dos empregos na região.

Essas ineficiências nos pagamentos podem causar interrupções na cadeia de suprimentos ou perda de oportunidades-chave.

Os bancos ainda detêm 75% desses fluxos, mas precisam se adaptar para não perder espaço para novas soluções tecnológicas.

O que a Mastercard está fazendo:

O Mastercard Move, portfólio da Mastercard de capacidades para movimentação de dinheiro, oferece uma solução para as principais barreiras que limitam o crescimento internacional das PMEs.

O Mastercard Move tem como objetivo transformar a experiência de pagamentos internacionais para as PMEs, com benefícios tangíveis: Pagamentos mais econômicos, reduzindo intermediários e taxas ocultas. Transparência total, com rastreamento em tempo real de custos e prazos de entrega. Liquidações mais rápidas, incluindo no mesmo dia ou em tempo real em mais de 150 mercados.



O que estão dizendo:

As pequenas e médias empresas são o motor silencioso da América Latina. Elas inovam, geram empregos e mantêm nossas economias vivas. Para alcançar seu verdadeiro potencial, elas precisam de mais do que resiliência: precisam de uma infraestrutura financeira que as acompanhe em sua jornada global”, disse Walter Pimenta, Vice-Presidente Executivo de Comércio e Novos Fluxos de Pagamento da Mastercard para a América Latina e o Caribe.

Estamos reinventando como os pagamentos internacionais devem funcionar para as PMEs: de forma simples, segura e adaptada às suas realidades. Com o Mastercard Move, ajudamos os bancos a liderarem essa transformação, oferecendo ferramentas para disponibilizar soluções completas que impactam onde mais importa: liquidez, agilidade e confiança. As PMEs de hoje são as multinacionais de amanhã. E juntos, podemos construir a infraestrutura que elas merecem”, acrescentou.

Próximos passos:

A Mastercard continuará trabalhando com instituições financeiras para modernizar a infraestrutura de pagamentos na América Latina.

O relatório completo, “Pequenos negócios, grandes oportunidades: desbloqueando o potencial das PMEs no mercado de pagamentos internacionais da América Latina”, está disponível para download aqui.

Escopo e metodologia da pesquisa

A Mastercard se uniuàPCMI (empresa de inteligência de mercado da indústria de pagamentos) eàK2 (consultoria em desenvolvimento de negócios) para lançar luz sobre o cenário em evolução dos pagamentos internacionais para PMEs na América Latina, destacando tanto os desafios quanto as oportunidades para as instituições financeiras. Essa pesquisa foi realizada entre janeiro e março de 2025 e contou com três componentes principais:

Avaliação de Custos e Serviços: estudo conduzido pela K2, que acompanhou 70 transações entre oito países de origem e oito de destino, avaliando custos, taxas de câmbio, tarifas e prazos de processamento para identificar ineficiências ocultas e disparidades na qualidade do serviço.

Entrevistas com Stakeholders: foram realizadas 36 entrevistas em profundidade com os principais atores do setor: 18 PMEs, 14 instituições financeiras e 4 representantes da Mastercard. As entrevistas abordaram pontos críticos, custos operacionais e soluções em potencial.

profundidade com os principais atores do setor: 18 PMEs, 14 instituições financeiras e 4 representantes da Mastercard. As entrevistas abordaram pontos críticos, custos operacionais e soluções em potencial. Revisão de Dados: análise de dados públicos disponíveis sobre os desafios enfrentados pelas PMEs em pagamentos internacionais, incluindo estruturas de custos, ineficiências e dinâmica competitiva.

