Tardezinha movimenta fãs pelo Brasil com ajuda da Bilheteria Digital

Nos últimos meses, começaram os shows da nova turnê da Tardezinha, evento que completa dez anos e reúne público de diferentes regiões do Brasil. A operação de venda de ingressos, controle de acesso e interação digital com os consumidores é realizada pela Bilheteria Digital (BD).

De acordo com dados da produção do evento, mais de 60 mil pessoas estiveram presentes no show de abertura, com parte das praças esgotadas um ano antes do início da turnê. Na estreia no Engenhão, Thiaguinho realizou uma apresentação com lotação completa, tornando-se, segundo a produção, o primeiro artista a ocupar os principais estádios de shows no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo Rafael Liporace, produtor da Tardezinha, a parceria com a Bilheteria Digital iniciou-se em 2023. “Escolhemos a Bilheteria Digital pelo relacionamento, tecnologia e pela entrega. A empresa se propôs a crescer junto e, por meio da parceria, conseguimos garantir um processo de vendas satisfatório para o público, tendo mais de meio milhão de ingressos vendidos”, afirma.

A Bilheteria Digital atua nas etapas de planejamento do calendário de vendas, gestão de filas virtuais, análise de perfil e comportamento do público, além do controle de acesso nos eventos. Na turnê atual, a tecnologia Line Saver, plataforma desenvolvida pela empresa, foi utilizada na abertura no Engenhão, onde, segundo a produção, os ingressos se esgotaram em menos de 30 minutos.

Liporace também acrescenta: “Está no nosso DNA assegurar que todos tenham a melhor vivência possível, oferecendo um dos melhores dias da vida desse fã. Nesse sentido, tudo que fazemos em termos de produção, organização, vendas e show é pensado com esse objetivo. Também contamos com parceiros estratégicos em cada uma das pontas de atuação”.

Para Feldman, CEO da Bilheteria Digital, essa integração contribui para a consistência das operações. “Estamos presentes em toda a jornada do consumidor, do primeiro clique na plataforma até a validação do ingresso. Esse padrão só se sustenta com tecnologia, estratégia e parceiros alinhados à mesma visão de excelência”, destaca.

A Bilheteria Digital também realiza estudos sobre o perfil do público, considerando comportamento de compra, expectativa e antecipação, com o objetivo de embasar estratégias de operação e vendas.

Website: https://www.instagram.com/bilheteriadigital/