Julho sem plástico: campanha une autocuidado e responsabilidade ambiental

A partir deste mês, a Relax Cosméticos Naturais dará um passo decisivo em direção à sustentabilidade ao encerrar completamente a produção de cosméticos em frascos e embalagens plásticas. A marca passa a oferecer exclusivamente produtos em formato sólido, como sabonetes naturais, shampoo em barra, condicionador em barra e desodorante em barra.

A decisão acompanha uma mudança estratégica e está alinhada com dados recentes que evidenciam o impacto da poluição plástica no meio ambiente.

Dados sobre a poluição plástica e sua relação com a indústria de cosméticos



De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 430 milhões de toneladas de plástico são produzidas anualmente, sendo que dois terços são utilizados em produtos de curta duração que rapidamente se tornam resíduos, com parte significativa poluindo oceanos e entrando na cadeia alimentar humana.



No Brasil, cerca de 1,3 milhão de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos a cada ano, o que representa aproximadamente 8% da poluição plástica marinha global. Além disso, apenas 1,28% do plástico produzido no país é reciclado, o que evidencia a baixa eficácia das iniciativas de reaproveitamento de resíduos plásticos.



Diante desse cenário, a Relax Cosméticos reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e a redução do impacto ecológico em toda a sua cadeia produtiva.

Campanha especial marca o Julho Sem Plástico

Em apoio ao movimento global Julho Sem Plástico (Plastic Free July), a Relax Cosméticos lançou uma campanha que une a proposta de autocuidado com práticas de consumo mais sustentáveis. Durante todo o mês de julho, todos os cosméticos em barra da marca estarão com preços promocionais.

A campanha visa incentivar o público a refletir sobre os impactos do plástico descartável e a considerar alternativas ecológicas no dia a dia. Os produtos da empresa são formulados com ingredientes de origem vegetal, não testados em animais e acondicionados em embalagens biodegradáveis.

Declaração do fundador da marca

O fundador da Relax Cosméticos, Thiago Martini, destaca que o posicionamento da empresa é resultado de um processo contínuo de transformação iniciado há quase uma década. “Desde 2016, estimamos que conseguimos evitar a geração de mais de 1 milhão de embalagens plásticas por meio da produção e venda dos nossos cosméticos em barra”, afirma. Segundo ele, essa mudança estrutural reflete um alinhamento com as expectativas de consumidores que buscam soluções com menor impacto ambiental.

Informações sobre participação e canais da campanha

Os interessados podem acessar o site da Relax Cosméticos Naturais para conferir a seção dedicada aos produtos em barra com desconto. Os preços promocionais são válidos durante todo o mês de julho.

A campanha também inclui a divulgação de conteúdos informativos nas redes sociais da marca, com foco em educação ambiental, dicas práticas para uma rotina mais consciente e incentivo à redução do uso de plástico no cotidiano.

Website: https://relax.com.br/