Kihealth vence prêmio de Inovação do Ano na 85ª edição do ADA Scientific Sessions por seu diagnóstico revolucionário de diabetes

A Kihealth, líder em diagnósticos moleculares, anunciou hoje que venceu o desafio de Inovação do Ano no 85o Scientific Sessions da American Diabetes Association, realizada em Chicago. O teste inovador de biópsia líquida da Kihealth, que mede a taxa de morte das células beta do pâncreas, recebeu o prêmio máximo entre cinco finalistas pelo potencial de revolucionar a detecção precoce do diabetes.

Apelidado de "Super Bowl da inovação em diabetes", esse prestigiado prêmio colocou a Kihealth e seus produtos em destaque. A conquista veio após uma apresentação ao vivo diante de um painel de jurados especialistas e uma audiência global de médicos, pesquisadores e líderes do setor. Ao vencer o primeiro lugar, a Kihealth se destacou por oferecer um diagnóstico inovador que fornece aos pacientes e profissionais de saúde uma janela precoce crítica para avaliar a saúde metabólica, anos antes de alterações na glicose ou A1c surgirem. Consulte prnewswire.com.

Principais destaques e impacto imediato

Aumento no engajamento dos médicos: após a vitória, a Kihealth firmou novos contratos e despertou grande interesse entre prestadores de serviços de saúde em todo o país.

após a vitória, a Kihealth firmou novos contratos e despertou grande interesse entre prestadores de serviços de saúde em todo o país. Maior financiamento e parcerias: o reconhecimento gerou discussões posteriores com pagadores institucionais e plataformas de bem-estar interessadas em triagens de risco precoce.

o reconhecimento gerou discussões posteriores com pagadores institucionais e plataformas de bem-estar interessadas em triagens de risco precoce. Visibilidade e credibilidade do produto: o prêmio representa uma validação clara do teste molecular da Kihealth e de seu compromisso em elevar os padrões dos cuidados preventivos.

"Este é um marco monumental", disse Jennifer Anderson, CEO da Kihealth. "Vencer o prêmio de Inovação do Ano da ADA na 85ª Scientific Sessions é a validação máxima da nossa missão de possibilitar insights mais precoces e acionáveis sobre o risco da doença. Isso nos deu um impulso enorme, desde o interesse dos médicos e negociações de contratos até o aumento da visibilidade. Estamos apenas começando".

Sobre a Kihealth

Fundada em 2023 na Flórida, a Kihealth está revolucionando os diagnósticos preventivos com testes baseados em ddPCR que detectam riscos de doenças metabólicas e autoimunes anos antes dos métodos tradicionais. Seu teste principal utiliza DNA livre circulante e marcadores epigenéticos exclusivos das células beta. A plataforma da Kihealth foi desenvolvida para integração fluida com telemedicina, programas de bem-estar corporativo, estudos clínicos e rotinas de cuidado médico, unindo ciência e acessibilidade para redefinir a saúde preventiva.

Sobre o ADA Innovation Challenge

O Innovation Challenge da ADA é uma competição anual realizada durante as Scientific Sessions. Startups apresentam soluções inovadoras diante de um painel de jurados especializados e uma audiência global do setor de saúde. Em sua quinta edição, o desafio de 2025 reconheceu a Kihealth, a MYNERVA e a Kayothera por suas contribuições na transformação do cuidado com o diabetes.

