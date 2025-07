Mary Kay lança Relatório de Sustentabilidade 2025, destacando marcos importantes nas áreas social, econômica e ambiental

A Mary Kay Inc., defensora global da sustentabilidade e do empoderamento feminino, anunciou hoje o lançamento do seu Relatório de Sustentabilidade 2025, que apresenta um panorama completo dos compromissos da empresa para 2030 e das conquistas alcançadas em 2024 com foco em criar um impacto positivo ao redor do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250715912386/pt/

The annual sustainability report highlights Mary Kay’s decades-long dedication to social, economic, and environmental sustainability – core pillars central to its business strategy and its purpose-driven legacy rooted in the company’s mission of “enriching women’s lives” around the world. (Photo Courtesy: Mary Kay Inc.)

O relatório anual destaca o compromisso de décadas da Mary Kay com a sustentabilidade social, econômica e ambiental: pilares fundamentais de sua estratégia de negócios e de seu legado orientado por propósitos, alinhadoàmissão de “enriquecer a vida das mulheres” em todo o mundo.

"Há mais de 60 anos, nossa empresa tem promovido um modelo de negócios e iniciativas que empoderam mulheres, protegem o planeta e contribuem para comunidades resilientes", disse Ryan Rogers, CEO da Mary Kay. "O relatório deste ano reafirma nossos objetivos e compromissos, celebrando o impacto mensurável e significativo que estamos gerando globalmente".

Desde a gestão responsável dos produtos e preservação da biodiversidade até a promoção da igualdade e inclusão econômica das mulheres, além da aceleração da digitalização para fomentar o empreendedorismo, a Mary Kay segue integrando a sustentabilidade em todos os aspectos de seus negócios. Confira os principais destaques de 2024:

Ambiental:

Embalagens responsáveis: reafirmamos nosso compromisso em reduzir o uso de plástico, aumentar o conteúdo reciclado pós-consumo (PCR) e ampliar o uso de embalagens recicláveis e prontas para reciclagem 1 . Por exemplo, o frasco do Mary Kay TimeWise® Targeted-Action® Toning Lotion é composto por 94% de PCR.

reafirmamos nosso compromisso em reduzir o uso de plástico, aumentar o conteúdo reciclado pós-consumo (PCR) e ampliar o uso de embalagens recicláveis e prontas para reciclagem . Por exemplo, o frasco do Mary Kay TimeWise® Targeted-Action® Toning Lotion é composto por 94% de PCR. Aquisição sustentável: em 2024, 93% do óleo de palma utilizado pelos nossos fornecedores possuía a certificação da Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), e 80% do nosso uso de carité vem de fornecedores membros da Global Shea Alliance (GSA).

em 2024, 93% do óleo de palma utilizado pelos nossos fornecedores possuía a certificação da Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), e 80% do nosso uso de carité vem de fornecedores membros da Global Shea Alliance (GSA). Gestão da água: 100% da água utilizada em nossa unidade global de P&D e fabricação Richard R. Rogers (R3), no Texas, é tratada e devolvidaàbacia hidrográfica local.

100% da água utilizada em nossa unidade global de P&D e fabricação Richard R. Rogers (R3), no Texas, é tratada e devolvidaàbacia hidrográfica local. Parcerias de impacto: celebramos 37 anos de parceria com a The Nature Conservancy (TNC), apoiando 100 projetos de conservação, e 16 anos com a Arbor Day Foundation (ADF), preservando ecossistemas no Texas e no mundo por meio de 34 projetos.

Social:

Pink Changing Lives® : US$ 230 milhões em doações monetárias e em bens foram realizadas pela Mary Kay Inc. e suas quatro fundações patrocinadas globalmente desde 1996 2 .

US$ 230 milhões em doações monetárias e em bens foram realizadas pela Mary Kay Inc. e suas quatro fundações patrocinadas globalmente desde 1996 . Empoderamento das mulheres: mais de 600 mil mulheres impactadas positivamente em todo o mundo por meio de programas transformadores em escala global, regional e local até 2024.

mais de 600 mil mulheres impactadas positivamente em todo o mundo por meio de programas transformadores em escala global, regional e local até 2024. Futuro do STEM: até 2024, 37 bolsas foram concedidas a jovens mulheres de 16 países em carreiras nas áreas de STEM, além de 8 bolsas oferecidas a estudantes mulheres por meio do programa “Madam C.J. Walker Scholarships” com a Society of Cosmetic Chemists (SCC) patrocinada pela Mary Kay.

até 2024, 37 bolsas foram concedidas a jovens mulheres de 16 países em carreiras nas áreas de STEM, além de 8 bolsas oferecidas a estudantes mulheres por meio do programa “Madam C.J. Walker Scholarships” com a Society of Cosmetic Chemists (SCC) patrocinada pela Mary Kay. Parcerias de impacto: em 2024, a Mary Kay atuou como organização de premiação especial na Feira Internacional de Ciência e Engenharia (ISEF).

Economia:

Mulheres empoderadas: 63% da força de trabalho global da Mary Kay é composta por mulheres, e 57% dos cargos de liderança nos nossos 10 principais mercados são ocupados por elas. Além disso, 60% da nossa equipe executiva é formada por mulheres 3 .

63% da força de trabalho global da Mary Kay é composta por mulheres, e 57% dos cargos de liderança nos nossos 10 principais mercados são ocupados por elas. Além disso, 60% da nossa equipe executiva é formada por mulheres . Presença global: expansão da Mary Kay para o Quirguistão.

expansão da Mary Kay para o Quirguistão. Digitalização: reimaginamos a experiência de vendas digitais aproveitando as oportunidades tecnológicas sem abrir mão do atendimento personalizado que é marca registrada das nossas Consultoras de Beleza Independentes (IBCs). Em 2024, a Mary Kay lançou a campanha “Phygital” no México e no Brasil, com previsão de chegadaàColômbia em 2025.

reimaginamos a experiência de vendas digitais aproveitando as oportunidades tecnológicas sem abrir mão do atendimento personalizado que é marca registrada das nossas Consultoras de Beleza Independentes (IBCs). Em 2024, a Mary Kay lançou a campanha “Phygital” no México e no Brasil, com previsão de chegadaàColômbia em 2025. Atuação institucional: participamos de mais de 100 associações comerciais ao redor do mundo, abordando temas como venda direta, empreendedorismo, cuidados pessoais, cadeia de suprimentos e logística. No Brasil, a Mary Kay contribuiu com o grupo de trabalho de Emprego e Educação do G20 (B20) na elaboração de seu documento de políticas públicas.

EM 2024 E 2025, A MARY KAY RECEBEU RECONHECIMENTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA:

O Relatório de Sustentabilidade 2025 da Mary Kay está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e serve como referência para stakeholders e parceiros que buscam promover um impacto coletivo.

Para ver o relatório completo, acesse este link.

Sobre a Mary Kay

Uma das pioneiras a romper o “teto de vidro”, Mary Kay Ash fundou sua marca dos sonhos no Texas em 1963 com um objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho se tornou uma empresa global com milhões de consultoras independentes em mais de 40 mercados. Há mais de 60 anos, as oportunidades da Mary Kay capacitam mulheres a construírem seu próprio futuro por meio da educação, mentoria, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay investe em ciência da beleza e produz cosméticos avançados para cuidados com a pele, maquiagem, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do planeta para as próximas gerações, na proteção de mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica, e no incentivo aos jovens para que sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no X

1 Reciclável apenas onde houver instalações adequadas. 2 Embora a empresa apoie causas filantrópicas há décadas, a documentação oficial teve início em 1996 com a criação da Mary Kay Ash Foundation® (EUA). 3 Representação e liderança feminina na Mary Kay (maio de 2025). 4 “Fonte Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care, edição 2025, vendas em valor no RSP, dados de 2024"

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250715912386/pt/

Videos:

Comunicação Corporativa da Mary Kay Inc.

marykay.com/newsroom

972.687.5332 ou media@mkcorp.com