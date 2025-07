Belkin obtém certificação Qi2.2 para a próxima geração de produtos, apresentando a nova era do carregamento sem fio de 25 W

A Belkin, marca líder em produtos eletrônicos de consumo há 40 anos, anunciou hoje que recebeu a certificação Qi2.2 oficial do Wireless Power Consortium (WPC) para seus próximos produtos. Como uma das primeiras marcas de acessórios a oferecer dispositivos com certificação Qi2.2, a Belkin ajuda a levar a próxima geração de carregamento sem fio para o mercado, viabilizando velocidades de carregamento sem fio mais altas, uma compatibilidade ampliada e um desempenho superior para os consumidores.

A estreita parceria da Belkin com o WPC desde 2015 foi muito importante para levar essas melhorias aos clientes. Como pioneira na adoção e colaboradora de longa data dos padrões WPC, a Belkin foi selecionada como uma das raras fabricantes dignas de confiança para testar e certificar produtos Qi2.2 antes da adoção mais ampla por parte do setor.

Todos os produtos da Belkin passam por rigorosos testes de segurança, qualidade e desempenho. A sede global da empresa dispõe de equipamentos de aferição certificados pelo WPC, além de laboratórios de testes de última geração, dedicadosàvalidação completa do ciclo de vida do produto, que abrange desde análises mecânicas e ambientais até avaliações de desempenho em condições reais. Testes complementares são realizados nos centros de engenharia da Belkin, situados na China e em Taiwan. Todos os produtos com a certificação Qi2.2 contam com a garantia e o suporte ao cliente líderes do setor da Belkin.

Nos próximos meses, a Belkin pretende lançar uma série de produtos com certificação Qi2.2, desenvolvidos para compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos. Estes carregadores proporcionarão taxas de carregamento cinco vezes superiores*, mantendo o compromisso da Belkin com a segurança, a confiabilidade e o design.

“A Belkin possui uma longa história na definição de padrões da indústria, em colaboração com empresas confiáveis como o Wireless Power Consortium e a USB-IF”, disse Brian Van Harlingen, diretor de tecnologia da Belkin. “Garantir a certificação Qi2.2 pioneira representa mais um instante de orgulho nesse legado, consolidando nossa posição na determinação de como ocorrerá o carregamento sem fio rápido e universal para a próxima geração de dispositivos.”

O Qi2.2 representa a versão mais atual do padrão Wireless Power Consortium (WPC), fundamentado no perfil de potência magnética Qi2, que foi apresentado em 2023. Espera-se que ele permita velocidades de carregamento de até 25 W, além de ampliar a capacidade de carregamento sem fio para novas categorias de dispositivos. De maneira similar ao seu predecessor, o Qi2.2 dispõe de um alinhamento magnético inteligente, proporcionando uma conexão mais segura e confiável, além de preservar a compatibilidade com aparelhos Qi anteriores. Ele também traz melhorias de segurança avançadas para proteger as baterias dos dispositivos e garantir um desempenho consistente.

*Com base em testes internos, o carregamento fornece até 25 W de potência, em comparação com um carregador Qi de 5 W. Os resultados reais podem variar.

