Deltatre anuncia aquisição da Endeavor Streaming para criar plataforma de transmissão digital de liderança

Deltatre, líder internacional em oferecer soluções de transmissão digital, dados e gráficos aos setores de esportes, mídia e entretenimento, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir a Endeavor Streaming do Endeavor Group Holdings, Inc.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250715055900/pt/

Deltatre announces acquisition of Endeavor Streaming.

Ao reunir estes provedores digitais e de OTT complementares e comprovados, a Deltatre está unindo seu conjunto avançado de produtos (D3 VOLT, FORGE, AXIS e DIVA, que oferecem experiências digitais multifuncionais com vídeo integrado) ao produto OTT 'pure-play' da Endeavor Streaming, o VESPER. A Deltatre também unirá seus serviços de estratégia digital, consultoria e marketing de crescimento direto ao cliente.

As empresas combinadas estarão mais bem equipadas para atender clientes de esportes, mídia e entretenimento através de uma gama abrangente e atraente de experiências digitais, tudo dentro de uma parceria centralizada com a Deltatre, se distanciando da complexidade das implantações táticas de provedores de serviços de diversos fornecedores.

O portfólio conjunto de clientes abrange muitas das propriedades esportivas e de mídia mais destacadas do mundo, incluindo NFL, UFC, Sky, Rogers, NBA, WWE, MLB, BritBox, Bell Media, LIV Golf, ICC, World Rugby e UEFA, que reflete décadas de experiência na prestação de serviços digitais e de OTT com qualidade, confiabilidade e desempenho comprovados em escala.

"Juntos, estamos extremamente bem posicionados para liderar em todos os níveis do setor, e este investimento ressalta nosso compromisso em ampliar o valor que oferecemos aos clientes atuais e futuros. A Endeavor Streaming é uma empresa altamente respeitada em nosso setor e suas ofertas são um complemento natural a nossos produtos e serviços existentes", disse Andrea Marini, Diretor Executivo da Deltatre. "Creio firmemente que esta decisão posiciona a Deltatre como líder em fornecer implantações digitais e de OTT de alta qualidade e totalmente integradas."

"A Endeavor Streaming se estabeleceu como uma parceira confiável para as maiores empresas de esportes e mídia do mundo,àmedida que transitam seus negócios de experiências lineares a um futuro direcionado diretamente ao cliente", disse Fred Santarpia, Presidente da Endeavor Streaming. "Com a Deltatre, esperamos oferecer oportunidades ainda maiores para agregar valor a nossos parceiros, ao aumentar o público e a receita."

A Deltatre e a Endeavor Streaming também têm um enorme foco na produção de suas plataformas e serviços, que possibilita uma implantação repetível, rentável e rápida, vinculada a uma grande capacidade de engenharia para lançamentos personalizados. Juntas, as empresas estarão posicionadas para continuar atendendo às maiores plataformas internacionais, bem como a propriedades menores e participantes regionais.

A aquisição reforça ainda mais a presença mundial da Deltatre com suporte operacional estendido nos EUA, Europa, Oriente Médio e Ásia.

É esperado que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita às condições usuais de fechamento.

A Weil, Gotshal & Manges LLP está atuando como consultoria jurídica da Deltatre, e a New Deal Advisors SpA como sua consultoria financeira. A Latham & Watkins LLP está atuando como consultoria jurídica do Endeavor Group Holdings, Inc., e o Raine Group como sua consultoria financeira.

Sobre a Deltatre

A Deltatre é a empresa de tecnologia por trás da mídia e dos momentos esportivos que importam. Ao longo de quase quatro décadas, ganhou a confiança de muitas das maiores emissoras, operadoras de telecomunicações, equipes esportivas, ligas, federações e órgãos reguladores do mundo. Motivada por criar as experiências digitais do futuro, a Deltatre continua redefinindo como é maximizado o valor do conteúdo esportivo, cinema, TV e notícias ao vivo e sob demanda. A empresa é especializada em transmissão digital de vídeos, sites, aplicativos, dados esportivos, gráficos e sistemas de arbitragem, e seus clientes incluem a BBC, Rogers, Bell Media, Danish Broadcasting Corporation, Mediacorp, beIN, CPL, UEFA, ATP, NFL, DFL, NHL, MLS, MLB e World Athletics.

www.deltatre.com

Sobre a Endeavor Streaming

A Endeavor Streaming é líder mundial em distribuir e monetizar vídeos de alto nível para conteúdo ao vivo e sob demanda em esportes, entretenimento, mídia e estilo de vida. Através de sua plataforma completa de transmissão digital de ponta a ponta e ofertas de serviços exclusivos, incluindo consultoria, marketing de crescimento, desenvolvimento 'frontend' personalizado e muito mais, a Endeavor Streaming ajuda criadores de conteúdo, marcas e detentores de direitos a transformar, expandir e escalar seus negócios de venda direta ao cliente. A Endeavor Streaming é uma parceira confiável de marcas internacionais líderes, entregando dezenas de milhares de grandes eventos anualmente, incluindo anúncios de lutas do UFC, e impulsionando serviços de transmissão digital como o LHN da Universidade do Texas, o WNBA League Pass, o UFC FIGHT PASS, a NWSL e muito mais.

www.endeavorstreaming.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250715055900/pt/

James McFarland

press@deltatre.com