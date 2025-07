7 milhões de tokens esgotados em menos de uma hora; pré-venda do token $MBG quebra expectativas

O MultiBank Group, a maior e mais regulada instituição de derivativos financeiros do mundo, estabeleceu um novo padrão de referência no que diz respeito a lançamentos de ativos digitais. A pré-venda do token $MBG do Grupo esgotou em menos de uma hora, com subscrições totais a todos os 7 milhões de tokens no MultiBank.io e Uniswap.

Ao valor de $0,35 por token, toda a alocação foi adquirida quase que instantaneamente. Esse nível excepcional de interesse marca uma das ofertas mais bem-sucedidas no espaço de ativos digitais neste ano, destacando a intensa demanda por produtos lastreados por ativos com utilidade no mundo real.

Após milhares de solicitações extras, o MultiBank Group abrirá uma segunda e última pré-venda do token $MBG na sexta-feira, 18 de julho, antes do evento de geração de token (TGE, Token Generation Event) oficial no dia 22 de julho. Essa última rodada contará com 3 milhões de tokens ao preço exclusivo de $0,35, dando aos primeiros participantes uma última chance de associar-se antes que as transações comecem. A pré-venda final do token $MBG estará disponível através do multibank.io e do Uniswap.

Em comentário sobre o sucesso da pré-venda, Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, afirmou: "O esgotamento da pré-venda dos nossos tokens $MBG iniciais em menos de uma hora é uma validação decisiva da nossa visão. Em um mercado saturado de especulação, a resposta que recebemos confirma que transparência institucional, integridade regulatória e valor lastreado por ativos são o que os investidores estão agora demandando. O $MBG veio para ficar a longo prazo, refletindo a experiência, os recursos e o alcance global que sustentam tudo o que fazemos no MultiBank Group. O mercado falou, e falou com velocidade e convicção".

Com o apoio de $29 bilhões em ativos nos 4 pilares do grupo e com o suporte de mais de $35 bilhões em faturamento diário, o token $MBG foi criado para ter fundamento, apresentando um histórico comprovado e conformidade com um dos nomes mais confiáveis do setor.

O ecossistema do MultiBank Group foi projetado para ter resiliência e crescimento, ancorado em quatro pilares:

MultiBank TradFi: líder global em CFD (contrato por diferença), gerando $362 milhões em receitas em 2024.

líder global em CFD (contrato por diferença), gerando $362 milhões em receitas em 2024. MEX Exchange: mercado de trabalho a nível institucional de $23,7 bilhões com lançamento mais adiante no ano.

mercado de trabalho a nível institucional de $23,7 bilhões com lançamento mais adiante no ano. MultiBank.io RWA: levando ao mercado $3 bilhões em bens imóveis de ultraluxo tokenizados.

levando ao mercado $3 bilhões em bens imóveis de ultraluxo tokenizados. MultiBank.io: expandindo em derivativos de criptomoeda junto com a venda.

Juntas, essas plataformas impulsionarão uma iniciativa de recompra e queima de $440 milhões, reforçando a demanda, garantindo uma oferta deflacionária e sustentando crescimento de valor para os detentores dos tokens $MBG.

Para mais informações, acesse token.multibankgroup.com e nos siga no Telegram para atualizações em tempo real.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, estabelecido na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a $35 bilhões, oferece uma ampla gama de serviços de corretagem e gerenciamento de ativos. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, sólida conformidade regulatória e atendimento excepcional ao cliente, o Grupo é regulado por mais de 17 autoridades financeiras de primeiro nível nos cinco continentes. Suas plataformas premiadas oferecem alavancagem de até 500:1 em divisas, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse o seu site.

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191