Cessna Grand Caravan EX apresentará novas opções de interior executivo, ampliando as oportunidades para missões de alto nível

O lendário Cessna Grand Caravan EX agora contará com três novos esquemas de interior executivo para os clientes escolherem ao projetar a cabine de sua aeronave. Os interiores Lunar, Obsidian e Saddle Sport se juntam aos esquemas Canyon e Savanna já existentes, oferecendo uma gama mais ampla de opções padrão. As novas opções de interior estão disponíveis para os clientes a partir deste mês e permitem que eles personalizem ainda mais o interior de sua aeronave com base em suas preferências pessoais ou missão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250715807222/pt/

Cessna Grand Caravan EX to feature new executive interior options, expanding opportunities for elevated missions (Photo Credit: Textron Aviation)

O Cessna Grand Caravan EX é projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

Versões premium de cada um dos novos interiores também estão disponíveis, com costura acolchoada nos assentos e carpete macio, proporcionando uma estética sofisticadaàcabine.

“A família Cessna Caravan continua demonstrando sua excelência como uma das aeronaves mais versáteis do setor”, afirmou Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “Com base em conversas diretas com os clientes, essas melhorias na cabine foram desenvolvidas para elevar o conforto e proporcionar uma experiência de voo ainda mais agradável.”

Além da cabine de comando aprimorada, anunciada no ano passado para o Cessna Caravan e o Grand Caravan EX, ambas as aeronaves agora incluem oito carregadores USB-C instalados na parede lateral da cabine como recurso padrão. Cada carregador possui duas portas, oferecendo um total de 16 pontos de carregamento para manter os passageiros conectados e energizados durante o voo.

Comemorando 40 anos de aventuras

A introdução dos novos interiores está alinhada com a celebração do 40º aniversário do Cessna Caravan, um avião utilitário monomotor turboélice. Os entusiastas da aviação poderão conferir o novo interior da cabine Lunar Premium, juntamente com as tomadas USB-C adicionadas, na aeronave demonstradora Cessna Grand Caravan EX do 40º aniversário, que estará em exposição estática da empresa (Estande n.º 78) na EAA AirVenture em Oshkosh, Wisconsin, de 21 a 27 de julho. Esta aeronave exibe um esquema de pintura especial, comemorando seus 40 anos de voo.

Sobre a família de aeronaves Cessna Caravan

Os cockpits do Cessna Caravan e do Grand Caravan EX contam atualmente com os aviônicos Garmin G1000 NXi, que oferecem tecnologia avançada e ampla conectividade.

A família de aeronaves Cessna Caravan é versátil e altamente prática, sendo utilizada em um amplo conjunto de missões globais e prestando serviços confiáveis há quatro décadas em todo o mundo. Mais de 3.100 unidades já foram entregues em mais de 100 países desde o lançamento da aeronave. Com mais de 25 milhões de horas de voo acumuladas, os modelos Caravan desempenham funções em diversas missões, que vão desde treinamento de voo e atividades recreativas até operações por companhias aéreas regionais, transporte VIP, transporte de carga e missões humanitárias. O Grand Caravan EX se destaca pelo desempenho confiável e eficiente, sendo amplamente utilizado por companhias aéreas regionais, operadoras de voos charter, transportadoras de carga e operadores de missões especiais em todo o mundo. A aeronave oferece uma potência impressionante de 867 cavalos e uma taxa de subida de 1.275 pés por minuto.

Saiba mais sobre a Cessna Caravan em cessna.com/turboprop/caravan.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250715807222/pt/

Assessoria de Mídia:

Heaven Cedeno

+1.316.285.4578

hcedeno@txtav.com

www.txtav.com