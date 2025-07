KnowBe4 oferece solução de segurança de e-mail baseada em IA a pequenas e médias empresas para o gerenciamento de riscos associados a e-mail de saída

A KnowBe4, a plataforma de segurança cibernética de renome mundial que aborda de modo abrangente a gestão de riscos humanos, divulgou hoje o lançamento do KnowBe4 Prevent em todos os segmentos de mercado – um produto de segurança para e-mails, fundamentado em inteligência artificial, concebido para possibilitar que as empresas gerenciem o risco associado aos e-mails de saída. Após o lançamento do Prevent Enterprise, o Prevent agora está disponível para atender às necessidades de pequenas e médias empresas.

Em 2025, o erro humano continua sendo a principal causa de violações de dados (segundo a Verizon, 60% dos incidentes envolvem o "elemento humano"). O enorme volume de comunicações digitais gera um aumento nas oportunidades para que os colaboradores revelem informações sigilosas a destinatários inadequados, por meio do envio de arquivos imprecisos ou da inclusão, de maneira involuntária, de dados confidenciais. Essas infrações resultam em sanções severas, prejuízos financeiros e danosàreputação, enfatizando a grande importância da prevenção. Entretanto, as soluções convencionais de Prevenção contra Perda de Dados (DLP) fundamentam-se unicamente em regras estáticas rigidamente definidas e não proporcionam uma visibilidade sobre o que está sendo enviado, a quem e em que momento.

Para enfrentar este desafio, a KnowBe4 oferece o Prevent, um produto de segurança para e-mails de saída, desenvolvido com inteligência artificial, que notifica os colaboradores em tempo real quando estão prestes a encaminhar e-mails ou anexos para destinatários inadequados. O Prevent identifica e interrompe proativamente todo o espectro de ameaçasàsegurança de e-mails enviados, incluindo:

E-mails enviados para destinatários inapropriados, incluindo aqueles resultantes de preenchimento automático

Compartilhamento não autorizado de informações confidenciais

Respostas a e-mails suspeitos e domínios recém-registrados

Tentativas de extração de informações realizadas por pessoas mal-intencionadas ou por contas comprometidas

Arquivos anexados incorretamente, incluindo dados ocultos em anexos (Prevent Enterprise)

Divulgação interna não autorizada e violação de barreiras de informação (Prevent Enterprise)

Com a ajuda de relatórios e análises minuciosas, as equipes de segurança conseguem ter uma visão abrangente do risco de segurança de saída em toda a empresa, análises comportamentais das interações dos usuários com os alertas do Prevent, além da quantificação dos incidentes evitados para demonstrar eficácia e retorno sobre o investimento (ROI).

“O perigo relacionado ao envio de e-mails permanece como um dos desafios mais persistentes e onerosos que uma empresa pode enfrentar, demandando abordagens mais inteligentes e maleáveis para gerenciá-los de maneira eficaz”, declarou Greg Kras, diretor de produtos da KnowBe4. “A KnowBe4 possui um histórico comprovado de abordagem eficaz na Gestão de Riscos Humanos; por isso, temos satisfação em ampliar essa cobertura para abranger o risco associado a e-mails de saída. O Prevent é o produto de segurança para e-mails de saída mais sofisticado e proativo entre os métodos atuais para a prevenção de perda de dados relacionados a mensagens eletrônicas. Diferentemente dos produtos tradicionais, ele utiliza aprendizado de máquina avançado e uma compreensão contextual do comportamento do usuário para identificar ações de risco em tempo real, prevenindo assim uma violação de dados antes que ela ocorra. Isso possibilita que as empresas interrompam incidentes desde a origem, capacitem os colaboradores a tomarem decisões mais seguras e habilitem as equipes de segurança a gerenciarem e reduzirem os riscos em larga escala.”

Para obter mais informações sobre como o KnowBe4 Prevent pode ajudar as empresas a reduzirem a perda de dados de saída por e-mail, acesse www.knowbe4.com/products/prevent. Veja como isso ajudou o cliente da KnowBe4, Publix Employee Federal Credit Union aqui.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita as forças de trabalho a tomarem decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 empresas ao redor do mundo, a KnowBe4 ajuda a reforçar a cultura de segurança e a gerenciar riscos humanos. A KnowBe4 oferece uma plataforma completa de primeira categoria orientada por IA para a Gestão de Riscos Humanos, criando uma camada de defesa adaptável que fortalece o comportamento do usuário contra as mais recentes ameaçasàsegurança cibernética. A plataforma HRM+ inclui módulos para treinamento de conscientização e conformidade, segurança de e-mails em nuvem, formação em tempo real, antiphishing colaborativo, agentes de defesa de IA e muito mais. Como a única plataforma de segurança mundial deste tipo, a KnowBe4 utiliza conteúdo, ferramentas e técnicas de proteção de segurança cibernética personalizados e relevantes para mobilizar forças de trabalho a se transformarem da maior superfície de ataque ao maior ativo de uma organização. Mais em https://knowbe4.com.

Siga a KnowBe4 no LinkedIn e X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250715807937/pt/

Contato com a mídia:

Amanda Tarantino

Gerente sênior de Relações Públicas

amandat@knowbe4.com

727-748-4221