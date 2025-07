PUMA e Manchester City anunciam extensão de longo prazo de sua parceria global de sucesso

A empresa esportiva PUMA e o time da Premier League Manchester City assinaram uma extensão de longo prazo de sua parceria, que desde a temporada 2019/20 tem superado todas as expectativas dentro e fora de campo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250715812148/pt/

Sports company PUMA and Premier League football club Manchester City have signed a long-term extension of their partnership, which since the 2019/20 season has exceeded all expectations on and off the pitch.

A extensão do contrato permitirá que a PUMA e o Manchester City continuem inovando e desenvolvendo produtos que conquistem a crescente comunidade global de torcedores do clube nas próximas temporadas.

"A parceria da PUMA com o Manchester City tem sido um grande sucesso dentro e fora de campo", afirmou Arthur Hoeld, CEO da PUMA. "Os troféus, a vitrine perfeita para nossos produtos de alta performance e o sucesso comercial foram excepcionais".

A PUMA celebrou muitas conquistas com o time durante a parceria, com destaque para a temporada 2022/23, em que o time venceu a Tríplice Coroa, quatro títulos consecutivos da Premier League e várias copas nacionais com o time principal masculino, além das conquistas da FA Cup e da League Cup pelo Manchester City Women.

Durante a parceria, o Elite Development Squad (EDS) do Manchester City também conquistou quatro títulos da Premier League 2, enquanto o time sub-18 venceu duas FA Youth Cups e foi campeão nacional da Premier League três vezes.

Comercialmente, a PUMA e o Manchester City bateram recordes globais de vendas do time ao longo dos anos e cocriaram uniformes icônicos e líderes de vendas, como a camisa titular de 2022/23 inspirada em Colin Bell, usada na temporada da Tríplice Coroa.

"Nos unimosàPUMA com a ambição de nos desafiar e ir além das expectativas. Alcançamos isso e muito mais nas últimas seis temporadas", afirmou Ferran Soriano, CEO do City Football Group. "A PUMA se integrou perfeitamenteànossa organização, e juntos vivemos momentos históricos, conectando fãs no mundo todo. Essa renovação e extensão solidifica nossa relação e aponta para um futuro ainda mais promissor".

Nas últimas temporadas, a PUMA e o Manchester City apresentaram inovações líderes no setor, tanto em produtos quanto em campanhas de marketing. Em 2022, eles lançaram pela primeira vez um uniforme no metaverso em parceria com o Roblox e, mais recentemente, convidaram os torcedores do City a criarem um uniforme do futuro utilizando tecnologia de IA.

A STICHD, subsidiária da PUMA, é a parceira exclusiva de varejo do Manchester City e contribuiu para a expansão da presença do clube no varejo, com a abertura de lojas City Store no Manchester Arndale, no espaço “City Challenge” no Yas Mall em Abu Dhabi, e com a loja temporária de quatro meses no Rockefeller Center, em Nova York, no último verão. A loja on-line oficial do clube, ManCity.com, também é operada pela STICHD. Como parte da nova parceria de longo prazo, está prevista a continuidade da expansão global da rede City Store, incluindo uma nova loja conceito no novo projeto do Etihad Campus.

O Manchester City também apoia a PUMA em iniciativas de sustentabilidade, como o inovador projeto de reciclagem RE:FIBRE. Desde 2024, todas as camisas réplicas oficiais do Manchester City são produzidas com materiais RE:FIBRE, provenientes principalmente de recortes de fábrica, produtos com defeito e roupas usadas.

A PUMA também é parceira dos clubes do City Football Group: Melbourne City FC, Girona, Lommel, Mumbai City FC, Montevideo, Palermo, Bolívia e, mais recentemente, Bahia e ESTAC.

PUMA

A PUMA é uma das maiores marcas esportivas do mundo, atuando no design, desenvolvimento, venda e marketing de calçados, roupas e acessórios. Há mais de 75 anos, a PUMA promove o esporte e a cultura, criando produtos ágeis para os atletas mais velozes do planeta. A PUMA oferece itens de alta performance e de estilo de vida esportivo em categorias como Futebol, Corrida e Treinamento, Golfe e Automobilismo. Ela colabora com designers e marcas renomadas para levar influências esportivasàcultura urbana eàmoda. O PUMA Group detém as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas no mundo todo e tem sua sede em Herzogenaurach, Alemanha.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250715812148/pt/

Videos:

Contato com a mídia: Robert-Jan Bartunek – PUMA Corporate Communications – robert.bartunek@puma.com