Cresce o número de inadimplência condominial no Brasil

No primeiro trimestre de 2025, a inadimplência condominial atingiu 17%, representando um aumento comparado ao mesmo período do ano anterior. O aumento da taxa condominial devido à inflação atual gera grande impacto no aumento da inadimplência, gerando números expressivos. Além disso, essa taxa pode sofrer reajustes ao longo do ano dependendo dos altos índices de inadimplência e crescentes gastos mensais do condomínio, entretanto, o aumento precisa ser feito com aprovação prévia em assembleia entre os síndicos e condôminos, conforme a Lei do Condomínio (Lei 4.591/64), o Código Civil e Convenção Condominial. Para ser aprovado, o número mínimo é a maioria simples dos presentes na assembleia.

Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre fevereiro e março desse ano, houve um aumento da inadimplência em todas as regiões do Brasil. O maior aumento foi no Norte (8,60%), seguido do Centro-Oeste (6,59%), Nordeste (6,03%), Sudeste (5,68%) e Sul (4,83%).

De acordo com Zener Costa, CEO da LLZ Garantidora e administrador de empresas, “a inadimplência condominial gera consequências prejudiciais para os moradores e condomínio. Mas para isso, existe uma solução para os síndicos e condôminos”. Segundo Zener, “a curto prazo, a solução para acabar com a inadimplência dos condomínios é contratar uma Garantidora de Taxas Condominiais. Com esse serviço, o condomínio deixa de se preocupar com problemas de fluxo de caixa e os condôminos começam a pagar uma taxa condominial mensal mais justa, já que o condômino que paga em dia não precisa pagar mais porque seu vizinho está inadimplente”.

Ainda de acordo com Zener, esse tipo de produto tende a crescer muito no mercado. “Entendo que, em pouco tempo, todos os condomínios serão garantidos por uma garantidora de taxas condominiais, porque, além de levar tranquilidade e facilidade para o síndico gerir o condomínio com previsibilidade financeira, também leva redução de taxas condominiais para todos os condôminos e valorização do imóvel. Além disso, com receita em caixa, o síndico cuida melhor do condomínio e isso impacta diretamente no valor dos imóveis daquele empreendimento”.

