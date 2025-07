MEC abre inscrições para a Prova Nacional Docente

As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) começaram nesta segunda-feira, 14 de julho, e seguem até 25 de julho. O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicará a primeira edição da PND no dia 26 de outubro.

Conhecida como “Enem dos Professores”, a iniciativa integra o Programa Mais Professores para o Brasil e será adotada por redes públicas de ensino como critério exclusivo ou complementar na seleção de docentes para a educação básica. De acordo com o MEC, 22 unidades da federação e cerca de 1.500 municípios aderiram ao exame.

Poderão realizar a PND os estudantes concluintes inscritos no Enade. Além deles, podem participar pessoas com formação em licenciatura interessadas em concursos ou processos seletivos promovidos pela União, estados, Distrito Federal e municípios que adotarem o resultado da avaliação como etapa de admissão.

Edital: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-72-de-16-de-junho-de-2025-636578606

Preparação para a prova

A prova será composta por 81 questões no total: 30 de Formação Geral Básica, com temas como conhecimentos pedagógicos, legislação educacional e realidade cultural brasileira, e 50 questões específicas da área de atuação do professor. Também haverá uma dissertação baseada em estudo de caso.

Para quem deseja se preparar, o professor Carlinhos Costa, sócio-diretor do curso preparatório Os Pedagógicos, recomenda que os estudos sejam baseados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura, elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação.

“A prova segue um modelo semelhante ao do Enade aplicado às licenciaturas, mesclando legislação educacional atualizada e situações práticas do cotidiano escolar. Quem já estuda para concursos estaduais e municipais sairá na frente, pois boa parte do conteúdo pode ser aproveitada. Além disso, graduandos também poderão participar em igualdade de condições”, explica.

Segundo Carlinhos, os conteúdos abrangem tanto conhecimentos gerais sobre Educação quanto temas específicos das áreas de atuação (licenciaturas).

“Estão previstos assuntos que fundamentam a Educação, como história, concepções pedagógicas e seus teóricos, legislação, processos de ensino e aprendizagem (metodologias, estratégias didáticas, planejamento), práticas pedagógicas (gestão, interdisciplinaridade, avaliação, ética), temas atuais e o contexto socioeducacional”, completa o professor do Os Pedagógicos.

A instituição promove semanalmente aulas gratuitas com tira-dúvidas no canal do YouTube: https://www.youtube.com/@OsPedagogicos

Cronograma da PND

Inscrição: 14 a 25 de julho

Solicitação de atendimento especializado e por nome social: 14 a 25 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: 14 a 31 de julho

Aplicação da prova: 26 de outubro

Divulgação do gabarito preliminar e padrão de resposta: 28 de outubro

Gabarito definitivo e padrão de resposta da questão discursiva: 11 de novembro

Resultado: 10 de dezembro

