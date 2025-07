Bitget chega às pistas no MotoGP Alemanha com estande de fãs interativo e novas ativações on-line

VICTORIA, Seychelles, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 acelerou sua presença global no MotoGP da Alemanha na pista de Sachsenring, detido a partir de 11 a 13 de julho, lançando uma ativação de marca de alta energia que fundiu a emoção das corridas com a inovação comercial inteligente. O evento marcou a segunda grande participação da Bitget sob sua parceria com o MotoGP, executando sua estratégia de mesclar a inovação da Web3 com a cultura mainstream para mais de 50 milhões de espectadores.

No centro da ação estava o estande interativo para fãs da Bitget, que recebeu dezenas de milhares de participantes do MotoGP. Os fãs mergulharam no simulador oficial de motos do MotoGP e receberam produtos exclusivos da Bitget x MotoGP—criando uma experiência prática que combinava velocidade com estratégia, ecoando o espírito da marca de "Smart Trading Meets Speed.”

"Nossa presença no MotoGP Alemanha é para aproximar as criptomoedas das pessoas que buscam as melhores aventuras da vida", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Da adrenalina na pistaàinovação on-chain, estamos ajudando os usuários a explorar como a negociação pode ser tão emocionante e gratificante quanto uma corrida de classe mundial.”

Junto com sua ativação offline, a Bitget lançou uma página de destino dedicada ao MotoGP, oferecendo aos fãs a chance de se manterem atualizados sobre os horários das corridas, próximas campanhas e brindes contínuos, incluindo ingressos para o MotoGP, produtos de edição limitada e recompensas de trading da Bitget. Em breve, o minijogo Smarter Speed Challenge permitirá que os usuários corram virtualmente até o topo da tabela de classificação e desbloqueiem prêmios exclusivos, impulsionando ainda mais o envolvimento além da pista de corrida.

Com a base global de fãs do MotoGP ultrapassando 50 milhões em plataformas sociais e uma forte presença nas principais regiões de crescimento para a adoção de criptomoedas, a Bitget está aproveitando essa parceria para se conectar com novos públicos e integrar a próxima geração de usuários da Web3. O GP da Alemanha foi um excelente exemplo de como as colaborações esportivas estratégicas podem alimentar o reconhecimento da marca e o envolvimento da comunidade.

Esta iniciativa faz parte do lançamento mais amplo da campanha da Bitget vinculadaàsua parceria com o MotoGP, que continuará ao longo da temporada de corridas com eventos localizados, desafios interativos e conteúdo temático projetado para capacitar e recompensar usuários em todo o mundo.

Para obter mais informações, visite a Página da campanha Bitget x MotoGP e acompanhe a jornada enquanto a Bitget corre ao lado do MotoGP para o futuro das finanças.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

