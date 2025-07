TikTok se consolida como meio de trabalho digital no Brasil

O TikTok, plataforma que já ultrapassa 1,5 bilhão de usuários ativos mensais em todo o mundo, segundo relatório do DataReportal, tem ampliado sua atuação para além do entretenimento, consolidando-se como um ambiente propício para a geração de receita por meio da criação de conteúdo digital.

No Brasil, o aplicativo vem sendo adotado como ferramenta profissional por criadores que exploram formatos diversos — de vídeos educativos a esquetes humorísticas — com foco em estratégias de monetização baseadas no engajamento e no alcance das publicações.

Internet como espaço de trabalho

Um levantamento divulgado pela HostGator em 2024 indicou que uma parcela significativa dos entrevistados, cerca de 75%, acredita que é possível viver exclusivamente de atividades no meio digital como fonte de obtenção de renda. Entre os modelos de negócio citados, 18% destacaram a monetização de conteúdo em redes sociais, com ênfase no TikTok, Youtube e Instagram.

A estrutura algorítmica dessas plataformas favorece a viralização de vídeos curtos, o que possibilita ampla visibilidade inclusive para usuários iniciantes, incentivando o ingresso de novos perfis com objetivos profissionais.

Diversificação de estratégias é fator-chave

A geração de receita no TikTok ocorre por meio de diferentes mecanismos, entre eles programas internos de monetização, parcerias com marcas e redirecionamento de audiência para plataformas externas com maior potencial de retorno financeiro.

Embora não haja dados oficiais sobre os valores pagos por visualização, um estudo da Nielsen apontou que campanhas veiculadas na plataforma podem ser 73% mais eficazes do que a média de outras mídias digitais e 80% mais eficazes do que campanhas em mídias offline.

Entre as ações mais recorrentes estão o desenvolvimento de produtos digitais, a comercialização de cursos, a veiculação de publicidade indireta e a aplicação de links de afiliados — especialmente por perfis com elevado índice de engajamento.

Brasil lidera uso da plataforma na América Latina

De acordo com dados do DataReportal, em 2025, o TikTok já contabiliza mais de 91 milhões de usuários ativos no Brasil. O mesmo relatório indica que os anúncios veiculados na plataforma alcançam 56% de toda a população adulta com 18 anos ou mais, posicionando o país entre os maiores consumidores da rede social em nível global.

Esse cenário reforça o papel do Brasil como um dos principais mercados para a economia digital baseada em atenção e engajamento.

