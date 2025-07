Naturalidade é o novo olhar da cirurgia plástica facial

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) reforça que as cirurgias faciais têm passado por uma revolução silenciosa, movida por avanços técnicos e por uma mudança clara no perfil dos pacientes: menos interessados em transformações drásticas, mais conscientes e informados sobre os limites e benefícios de cada técnica.

De acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, 2023), os procedimentos faciais continuam entre os mais procurados globalmente, especialmente entre pacientes com mais de 40 anos. Lifting facial, blefaroplastia e cirurgia de papada estão entre os destaques. A diferença, no entanto, está na forma como essas cirurgias vêm sendo realizadas, com foco absoluto na sutileza e no respeito à anatomia de cada rosto.

Ainda de acordo com os dados do ISAPS (2023), técnicas atuais, como o Deep Plane Facelift, têm sido bastante procuradas dentro deste contexto da cirurgia plástica facial. Ao atuar nos planos mais profundos do rosto — abaixo do tecido muscular —, esse método permite reposicionar estruturas, corrigindo flacidez e queda, mas sem causar o aspecto artificial que caracterizava técnicas mais antigas. “O segredo está em realçar a beleza de forma sutil, sem alterar a identidade do paciente”, explica o cirurgião plástico Dr. Leandro Oshiro, especialista em cirurgia facial.

Dr. Leandro explica que, além do lifting, procedimentos como a blefaroplastia — que corrige excesso de pele nas pálpebras — e a lipoaspiração de papada são frequentemente combinados pelos cirurgiões para tratar a face de maneira ampliada. Em alguns casos, o enxerto de gordura facial também é utilizado, com a finalidade de repor volumes perdidos ao longo do processo natural de envelhecimento.

Para o médico, outro ponto de destaque na evolução das cirurgias faciais está no planejamento detalhado de cada caso. “Avaliações tridimensionais, exames de proporções faciais e análises minuciosas da pele e das estruturas ósseas fazem parte da nossa rotina de cirurgião plástico antes da cirurgia. Isso permite traçar um plano personalizado, capaz de atender às necessidades específicas de cada paciente, levando em conta seu histórico, sua genética e seus objetivos", ressalta.

Essa transformação na abordagem cirúrgica reflete também uma mudança no comportamento dos pacientes. Cada vez mais informados, eles buscam resultados que combinem elegância, naturalidade e funcionalidade. “A cirurgia facial não é mais sobre parecer outra pessoa. É sobre envelhecer bem, de forma coerente com a própria história e com os traços que definem quem a pessoa é”, comenta Dr. Oshiro.

O impacto vai além da estética. Estudos publicados nos últimos anos mostram que procedimentos de rejuvenescimento facial estão associados a melhorias na autoestima, na confiança pessoal e até na performance profissional. O rosto, afinal, é a principal ferramenta de comunicação interpessoal, e sentir-se confortável com a própria imagem tem reflexos diretos em diversas esferas da vida.

“Com o avanço das técnicas, dos equipamentos e do entendimento aprofundado da anatomia facial, as cirurgias de rejuvenescimento se consolidam como aliadas não apenas da estética, mas também da saúde emocional e do bem-estar. Nesse cenário, o papel do cirurgião é atuar com precisão, responsabilidade e sensibilidade, entregando resultados que valorizam a essência de cada indivíduo", finaliza o cirurgião.

Website: https://drleandrooshiro.com.br/