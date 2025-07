Cirurgia proporciona rejuvenescimento profundo do pescoço

O desenvolvimento das técnicas de rejuvenescimento facial tem ampliado as possibilidades de intervenção cirúrgica em diferentes regiões da face e do pescoço. A região cervical, por sua vez, passou a ser incluída em abordagens que envolvem estruturas mais profundas do tecido. Entre esses procedimentos está o Deep Neck Lift, cirurgia que atua em planos internos do pescoço para modificar o contorno e tratar a flacidez decorrente do envelhecimento.

De acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS-2023), procedimentos focados no rejuvenescimento do terço inferior da face, incluindo o pescoço, vêm crescendo significativamente nos últimos anos. Só no Brasil, foram mais de 75 mil cirurgias realizadas no pescoço, de um total de 805,507 mil cirurgias realizadas entre face e cabeça.

Para o cirurgião plástico Dr. Leandro Oshiro, especialista em rejuvenescimento facial, o avanço das técnicas tem permitido que pacientes atinjam resultados cada vez mais naturais, sutis e duradouros. Dentro deste cenário, a região do pescoço, frequentemente negligenciada, passou a receber atenção especial com procedimentos que vão além dos tratamentos superficiais. Um deles é o Deep Neck Lift, cirurgia que atua nas camadas profundas do pescoço para redefinir contorno e combater a flacidez acentuada.

“O Deep Neck Lift atua nas estruturas anatômicas profundas do pescoço. O procedimento pode incluir o reposicionamento dos músculos platisma e digástrico, a abordagem das glândulas submandibulares quando indicado e a retirada de tecido adiposo localizado abaixo da camada muscular, região que não é acessada por meio da lipoaspiração isolada. Esta cirurgia permite que o cirurgião plástico acesse além da pele, ou seja, trate as camadas que causam o envelhecimento do pescoço", explica.

O planejamento da cirurgia, realizado por médicos especialistas em rejuvenescimento facial, considera vários fatores como estrutura óssea, espessura da pele, quantidade de gordura e flacidez muscular. É também comum que o Deep Neck Lift seja associado a outras cirurgias, como o lifting facial (Deep Plane Facelift) ou a blefaroplastia, proporcionando um rejuvenescimento mais global e harmônico.

Segundo o Dr. Leandro, a redefinição do contorno do pescoço resgata características associadas à juventude, melhora a proporção entre face e pescoço e contribui diretamente para a autoestima. “Não se trata apenas de remover pele ou gordura, mas de reorganizar toda a anatomia profunda do pescoço, devolvendo ao paciente um contorno jovial, natural e duradouro”, finaliza o cirurgião plástico.

