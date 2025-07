Grupo Unità retoma operações com novo Centro de Distribuição em Recife

O Grupo Unità acaba de anunciar a reabertura de sua filial em Recife, Pernambuco. Com estrutura moderna e localizada em área estratégica, no bairro Jardim Jordão — a poucos minutos do Aeroporto Internacional do Recife —, o novo Centro de Distribuição já está em funcionamento para atender toda a região Nordeste.

Com aproximadamente 1.200 metros quadrados de área construída, o espaço conta com áreas dedicadas ao armazenamento, à distribuição e também contará com um showroom exclusivo, onde os principais produtos do portfólio da marca estarão disponíveis para visitação e ações comerciais.

“Essa reabertura representa um passo importante em nosso plano de expansão. Com a nova estrutura, esperamos fortalecer ainda mais nossa presença na região Nordeste, promovendo um relacionamento mais próximo com os clientes e oferecendo uma experiência mais completa e eficiente”, afirma Bruno Santos, Supervisor de Logística do Grupo Unità.

A nova base já está com as operações logísticas em pleno funcionamento. As entregas para os estados nordestinos estão sendo expedidas diretamente de Recife, buscando garantir redução significativa nos prazos e otimizar o atendimento tanto para lojistas quanto para distribuidores locais.

Entre as principais características da nova unidade, estão o atendimento regional mais ágil, a facilidade de retirada direta de produtos no local. “Estamos prontos para oferecer mais praticidade e proximidade aos nossos parceiros comerciais”, complementa Bruno.

Além da estrutura operacional, o espaço foi idealizado para abrigar futuras ações institucionais e promocionais da marca. A previsão é que o showroom também sirva de palco para eventos, treinamentos técnicos e lançamentos exclusivos voltados ao mercado local.

Com essa reabertura, o Grupo Unità reforça seu compromisso com o desenvolvimento regional, mantendo o foco em ampliar sua capilaridade e fortalecer laços com os clientes do Nordeste.

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Recife (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio.

Nesse curto período de atuação, a empresa tem se notabilizado pelo crescimento exponencial em solo brasileiro, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai e Paraguai.

Mais informações em www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.

SANTOS PRESS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Diretor de Atendimento - Rogério Amador

rogerio@santospress.com.br l (13) 97410-9725



Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

lucas.campos@santospress.com.br l (13) 99795-9790

Website: https://www.grupounita.com.br/