Livro debate desafios para o marketing político no Brasil

Um livro que começa nas ruas de Salvador e termina no universo dos dados, passando por Karl Marx, Maquiavel, Bobbio, Foucault e Byung-Chul Han. Assim pode ser descrito Dados, Narrativas e Estratégias no Marketing Político, obra assinada por Yuri Almeida, professor e estrategista político com atuação em campanhas eleitorais no Brasil e Portugal. O autor propõe uma virada de chave: mais do que slogans e curtidas, a política do presente e do futuro exige escuta profunda, inteligência de dados e compreensão do afeto como força estruturante do voto.

Organizado em dez capítulos e um epílogo, o livro dialoga com as principais correntes da filosofia política e da sociologia contemporânea, mas sem perder o pé no território. Da militância às métricas de vaidade, do planejamento de pré-campanha à desconstrução estratégica de adversários, a obra aponta os erros mais comuns cometidos por candidatos e equipes de comunicação, com exemplos concretos de sucesso e fracasso.

“Os dados são maiores do que os dogmas”, escreve o autor em um dos trechos, defendendo que a intuição política precisa ser confrontada com evidências. Combinando análise crítica, experiência de campo e densidade teórica, o livro se propõe a ser leitura obrigatória para profissionais de comunicação política, acadêmicos, jornalistas e interessados em entender como o poder se reorganiza na era algorítmica.

O ebook Dados, Narrativas e Estratégias no Marketing Político propõe uma “ética de atuação e uma pedagogia da escuta, na qual o dado é ferramenta moral, e o algoritmo, campo de batalha simbólico", finaliza Yuri Almeida.

Ficha técnica:

Website: https://yurialmeida.com.br