Brazil Promotion 2025 leva a SP criatividade, negócios e experiências imersivas

Entre os dias 5 e 7 de agosto, das 13h às 20h, o Distrito Anhembi, em São Paulo, será o palco da 21ª edição da Brazil Promotion. A feira de marketing promocional e negócios corporativos oferece experiências imersivas, oportunidades comerciais e muito networking para profissionais de marketing, eventos, comunicação e trade marketing de todo o país.

Com o tema “Festival de Lanternas”, inspirado na celebração tailandesa Yi Peng, a edição de 2025 terá uma cenografia lúdica logo na entrada, que recria o simbolismo das lanternas flutuantes como desejo coletivo de esperança, prosperidade e boas energias.

A feira reunirá cerca de 140 expositores, com mais de 26 novas marcas — empresas que participam pela primeira vez ou retornam após mais de cinco. A diversidade dos expositores reforça a proposta do evento de ser um verdadeiro festival de ideias, apresentando soluções criativas em brindes personalizados, presentes corporativos, embalagens, materiais para PDV, comunicação visual, produtos sustentáveis, serviços para eventos, tecnologias interativas, marketing digital, live marketing, maquinários e muito mais.

Uma das novidades deste ano é o novo formato da principal premiação do setor promocional. O tradicional Prêmio Idea evoluiu e passa a se chamar Prêmio Brazil Promotion. A cerimônia de entrega dos troféus será realizada no dia 6 de agosto, ao vivo, durante a programação do evento, com os finalistas sendo convidados para a revelação ao vivo dos vencedores. A proposta é reconhecer os melhores cases do ano e destacar os fornecedores que mais se sobressaíram no mercado.

Além da exposição e das experiências, a edição de 2025 contará com dois palcos simultâneos, com palestras gratuitas voltadas a profissionais de marketing, trade marketing, eventos, comunicação e outros perfis de visitantes. Os conteúdos são promovidos por meio de parcerias estratégicas com instituições reconhecidas como ESPM, Sympla, Dinamize e Prêmio Caio, visando garantir uma programação com insights e tendências de mercado.

O evento conta ainda com o apoio institucional de importantes entidades do setor, como ABEOC Brasil, ABIESV, Abradi, Abral, AMPRO, Popai e Sympla. No apoio de mídia, fazem parte da divulgação a Abccom, ESPM, Free Shop, Propmark, Ps.Carneiro, Revista Live Marketing e Varejo 180.

Organizada pela Forma Promocional, a entrada é gratuita para o público corporativo. O credenciamento pode ser feito presencialmente ou no site oficial do evento. Autônomos e estudantes devem consultar as condições previamente.

Mais informações e credenciamento estão disponíveis no site do evento.



Serviço:



O quê: Brazil Promotion 2025

Dias: 5, 6 e 7 de agosto de 2025

Horário: das 13h às 20h

Local: Distrito Anhembi – Pavilhão 1 (Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo/SP)

Entrada gratuita para profissionais do setor mediante credenciamento



Santos Press Comunicação Empresarial



Diretor de Atendimento - Rogério Amador

rogerio@santospress.com.br l (13) 97410-9725



Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

lucas.campos@santospress.com.br l (13) 99795-9790

Website: https://www.brazilpromotion.com.br/