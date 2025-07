UniGoyazes entrega Prêmio Pequi e valoriza a pesquisa

O Centro Universitário UniGoyazes realizou a cerimônia de entrega da primeira edição do Prêmio Pequi, uma iniciativa criada com o objetivo de reconhecer projetos voltados à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento científico em diferentes áreas do conhecimento. O evento foi realizado no campus da instituição e reuniu autoridades políticas, representantes acadêmicos e convidados da comunidade regional.

A mesa diretiva da solenidade foi composta pelo reitor da UniGoyazes, Dr. Carlos Botelho; pela pró-reitora financeira da instituição, Dra. Maria Aparecida Botelho, que também representou a APECC; pelo vereador de Trindade, Elthon Curica; pelo secretário municipal de Saúde de Goiânia, Luiz Pelizzer; pela secretária municipal de Assistência Social de Goiânia, Rouane Azevedo; e pelo prefeito de Trindade, Mardem Júnior.

Além deles, participaram da cerimônia o prefeito de Nazário, João Batista; o prefeito de Palmeiras de Goiás, Dr. Oswaldo Cassiano; a secretária de Governo e primeira-dama de Trindade, Alcione de Faria; o presidente da Vila São José Bento Cottolengo, Michel Goulart; e a secretária municipal de Trindade, Sandra Rosa, entre outras lideranças públicas da região.

O Prêmio Pequi reconheceu iniciativas acadêmicas com impacto em temas científicos, educacionais e sociais. A seleção dos trabalhos teve como base critérios técnicos, considerando a relevância dos projetos desenvolvidos por estudantes e professores vinculados à instituição.

“O Prêmio Pequi nasce com o propósito de incentivar a pesquisa científica e valorizar o conhecimento que contribui para o crescimento da nossa região”, afirmou o reitor Dr. Carlos Botelho durante a solenidade.

A premiação também buscou estreitar a relação entre a comunidade acadêmica e representantes de diferentes esferas da administração pública. Segundo a organização, a proposta é tornar a iniciativa um evento permanente no calendário institucional.

