A corrida para o Empire State Building em 2025 retorna em 8 de outubro

O Empire State Building (ESB) anunciou hoje o cadastro geral da loteria para a Empire State Building Run-Up (ESBRU), que ocorrerá em 8 de outubro de 2025, às 20 h. O ESB também anunciou que a ESBRU será apresentada pela NYU Langone Health e patrocinada pela Challenged Athlete’s Foundation. As inscrições para a loteria geral estarão abertas no período de 14 a 28 de julho de 2025.

Na 47a Run-Up anual, 225 corredores subirão os 1,576 degraus do observatório mundialmente famoso. As eliminatórias deste ano contarão com a participação de homens e mulheres de elite, representantes da mídia, celebridades, corretores de imóveis de Nova York, inquilinos de edifícios, atletas da CAF, integrantes do NYPD e FDNY, além do público em geral, entre outros. Em 30 de julho, os corredores inscritos receberão notificações sobre a sua situação na competição, com um custo de participação de US$ 175 por corredor, que será cobrado apenas após a aprovação na loteria.

“Estamos extremamente satisfeitos em acolher a NYU Langone Health como nossa nova patrocinadora e esperamos com grande expectativa a chegada de atletas provenientes de diversas partes do mundo para a corrida de torres mais famosa do mundo: a 47ª edição anual da Empire State Building Run-Up”, declarou Tony Malkin, presidente e CEO do Empire State Realty Trust. “Os competidores desafiarão seus limites mais uma vez nesta corrida imperdível rumo ao topo da atração número um do mundo, segundo o Tripadvisor. Desejamos a todos boa sorte na loteria.”

Pela primeira vez como principal patrocinador, a NYU Langone Health é um sistema de saúde totalmente integrado, com sete unidades de internação e mais de 320 centros de atendimento ambulatorial, que tem obtido resultados consistentemente superiores para os pacientes por meio de um foco rigoroso na qualidade, resultando em algumas das taxas de mortalidade mais baixas do país.

A Challenged Athletes Foundation® (CAF) atua mais uma vez como parceira oficial de caridade da ESBRU, contando com uma divisão específica voltada para atletas com deficiências físicas permanentes, além de colaboradores da CAF que angariam fundos com o propósito de transformar vidas por meio do esporte. Os corredores têm a possibilidade de evitar a loteria e correr com a #TeamCAF com uma entrada garantida para arrecadação de fundos de caridade encontrada online.

A ESBRU 2025 é produzida pela Super Race Systems.

Informações adicionais sobre a Empire State Building Run-Up e a inscrição oficial na loteria podem ser encontradas online. Imagens e vídeos de alta resolução de anos anteriores podem ser baixados aqui.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade do Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se 1.454 pés (443,18 m) acima do centro de Manhattan, da baseàantena. A reimaginação de US$ 165 milhões do Empire State Building Observatory Experience criou uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório redesenhado no 102o andar, com janelas que vão do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso observatório do 86o andar, o único observatório ao ar livre de 360 graus com vista para Nova York e além, orienta os visitantes em toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O observatório do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarado a atração número 1 no mundo – e atração número 1 nos EUA pelo terceiro ano consecutivo – de acordo com o Travellers' Choice Awards do Tripadvisor: Melhor das Melhores Coisas para Fazer, "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e atração nº 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List do Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

