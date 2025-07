Zycus é nomeada líder no IDC MarketScape 2025 para Source-to-Pay

A Zycus, líder mundial em tecnologia de compras baseada em IA, foi nomeada líderno IDC MarketScape: Avaliação mundial de fornecedores de soluções Source-to-Pay com IA para 2025. .

Esse reconhecimento é resultado de uma avaliação completa, incluindo envios de RFI, demonstrações ao vivo do produto, briefings com analistas e entrevistas com clientes.

“A Zycus é reconhecida como líder no setor de Source-to-Pay, utilizando IA agêntica para impulsionar a transformação das compras. Com agentes de IA como o Merlin Intake e o Autonomous Negotiation Agent (ANA), a Zycus oferece um conjunto de soluções perfeitamente integrado para empresas focadas em redução de custos, mitigação de riscos e escalabilidade.”

– Patrick Reymann, diretor de Pesquisa da IDC

“Acreditamos que esse reconhecimento reforça nosso compromisso em capacitar equipes de compras por meio da Merlin Agentic Platform, profundo conhecimento na área e inovação com foco no cliente”, disse Aatish Dedhia, fundador e CEO da Zycus. “Com uma presença internacional que abrange todos os aspectos do ciclo de vida do S2P, a Zycus tem orgulho de apoiar empresas no mundo todo na busca pela excelência em compras.”

O relatório reconhece os pontos fortes da Zycus em:

Automação e conformidade impulsionadas por IA: a Zycus utiliza IA generativa, IA agêntica e automação avançada para otimizar a validação de faturas, pedidos de compra, contratos e recibos, suportando correspondências de duas, três e quatro vias. A detecção de anomalias baseada em IA da plataforma sinaliza discrepâncias de preços, faturas duplicadas e violações de políticas, melhorando a conformidade e reduzindo a intervenção manual.

Suporte ao cliente: os usuários expressam ampla satisfação com o suporte ao cliente e consideram a infraestrutura de suporte da Zycus responsiva e atenciosa. O programa "Voice of the Customer" da Zycus é uma abordagem inovadora que gera insights acionáveis para moldar o desenvolvimento de produtos.

O relatório afirma ainda:

“Os compradores devem considerar a Zycus ao procurar uma plataforma S2P madura, alimentada por IA e com visão de futuro, que ofereça automação robusta, conformidade e colaboração com fornecedores. A Zycus é particularmente adequada para organizações multinacionais de médio a grande porte que desejam digitalizar as compras, garantir a conformidade com as políticas e impulsionar a eficiência em todo o ciclo de vida do S2P.”

Plataforma integrada de Source-to-Pay

A Zycus fornece um conjunto modular que abrange compras, faturamento eletrônico, análise de gastos, gestão de fornecedores e contratos e sourcing. A plataforma se integra perfeitamente com os principais sistemas ERP e financeiros, oferecendo sincronização bidirecional e fluxos de trabalho personalizáveis.

Para mais informações sobre o Source-to-Pay Suite da Zycus e sua posição no IDC MarketScape, clique aqui.

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores da IDC MarketScape foi concebido para fornecer uma visão geral da competitividade dos fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa emprega um rigoroso sistema de pontuação baseado em critérios qualitativos e quantitativos, resultando em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor.

