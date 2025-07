Encontro discute Política Nacional de Cuidados Paliativos

São Paulo irá sediar, entre os dias 16 e 19 de julho de 2025, o 7º Encontro Brasileiro de Serviços de Cuidados Paliativos e de Ligas Acadêmicas de Cuidados Paliativos, promovido pelo Instituto Premier de Educação e Cultura. O evento reunirá especialistas, gestores públicos, profissionais da saúde e estudantes para debater como colocar em prática a Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP).

Com o tema “Implementação da Política Nacional de Cuidados Paliativos: desafios e estratégias”, a programação busca refletir sobre a integração efetiva dos cuidados paliativos à Rede de Atenção à Saúde no Brasil. Nesta edição, o Encontro também abriga a 2ª edição do Congresso da Frente PaliAtivistas, ampliando os debates e reunindo diferentes vozes da área.

A troca de experiências e o relato de quem atua diretamente na linha de frente dos serviços, tanto no Brasil quanto no exterior, trarão elementos fundamentais para avaliar os avanços e os desafios da nova política pública, aprovada recentemente. O objetivo é discutir meios e estratégias para ampliar o acesso, qualificar a oferta e mensurar o impacto dos serviços de cuidados paliativos no país.

O Encontro Brasileiro de Cuidados Paliativos consolidou-se como um espaço para a construção colaborativa da área no Brasil. Com mais de 60 instituições participantes, entre serviços e ligas acadêmicas, a sétima edição dá continuidade a esse legado, reafirmando o compromisso com o fortalecimento da atenção paliativa no Sistema Único de Saúde (SUS) e com a qualificação dos profissionais e serviços que atuam neste campo.

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) estará presente com um estande, onde os participantes terão informações sobre as iniciativas em apoio às políticas públicas integradas, à formação profissional adequada e à conscientização da sociedade sobre o tema, além da atuação de cada uma das Academias Estaduais pelo país, e as vantagens de ser um associado ANCP.

As inscrições e a programação completa estão disponíveis no site oficial do evento.

Sobre a ANCP



A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) é uma associação científica, fundada em 2005, que tem como objetivo congregar profissionais com interesse no desenvolvimento, ensino e implementação dos Cuidados Paliativos no Brasil. É a entidade oficial de representação multiprofissional da prática paliativa no Brasil. Sua atuação abrange a representação dos profissionais que trabalham em Cuidados Paliativos, promovendo ações de fomento e desenvolvimento de educação, pesquisa e atividades profissionais.

A ANCP também busca parcerias com instituições, públicas e privadas, governamentais nacionais e internacionais, entidades de classe e associações de apoio a pacientes e familiares, a fim de estimular a implementação de serviços de Cuidados Paliativos no Brasil, que comprovadamente aumentam a qualidade de vida dos pacientes e promovem melhor gestão nas instituições de saúde.

Serviço:



O quê: 7º Encontro Brasileiro de Serviços de Cuidados Paliativos, 7º Encontro de Ligas Acadêmicas de Cuidados Paliativos e 2ª edição do Congresso da Frente PaliAtivistas

Data: 16 a 19 de julho de 2025, das 9h às 19h

Local: Auditório do Centro Integralidade do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE) - Rua Pedro de Toledo, nº 1.800, Vila Clementino, São Paulo/SP.

Realização: Instituto Premier de Educação e Cultura



Mais informações: https://www.institutopremier.org.br/ebscp/7ebscp

Website: https://paliativo.org.br