HotelREZ® designa Luis Manuel Velarde como Vice-Presidente na América Latina para impulsionar a expansão mundial

HotelREZ® Hotels & Resorts, uma das maiores e mais crescentes empresas de representação hoteleira do mundo com foco em qualidade, anunciou a designação de Luis Manuel Velarde como Vice-Presidente na América Latina (LATAM). Esta mudança estratégica ressalta o compromisso da HotelREZ com a expansão mundial e o crescimento regional.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250715155648/pt/

Luis Manuel Velarde García, Vice President LATAM, HotelREZ

Luis Manuel Velarde irá liderar o lançamento do portfólio de marcas HotelREZ na América Latina, incluindo Best Loved Hotels®, Elegant Hotel Collection® e Direct Hotel Bookings™. A Best Loved Hotels tem como alvo hotéis independentes de alto padrão, enquanto a Elegant Hotel Collection visa propriedades de luxo com foco em experiências. A Elegant Hotel Collection enfatiza a produção e os resultados sem altos custos fixos, oferecendo aos membros uma solução de luxo com aversão a riscos.

Luis traz mais de 20 anos de experiência em vendas executivas no setor de franquias e distribuição hoteleira, tendo ocupado cargos de liderança na IHG e na Marriott. Sua ampla trajetória e experiência no setor serão essenciais para impulsionar a estratégia de crescimento da HotelREZ na região latino-americana.

O enfoque da HotelREZ visa gerar receita incremental e reduzir a dependência de OTAs mediante iniciativas da Direct Hotel Bookings™, que aumentam a lucratividade e reduzem custos de distribuição. Como parceira mundial da Sabre Hospitality, a HotelREZ oferece profunda integração e alinhamento estratégico, ao prover representação completa em comparação a revendedores 'plug-and-play'. Este modelo, sobretudo para a Best Loved Hotels, diferencia a HotelREZ dos provedores básicos de tecnologia, uma vantagem que repercutiu entre hotéis independentes a nível mundial.

A HotelREZ relata uma significativa carteira de potenciais parceiros em toda a América Latina, incluindo hotéis independentes e grupos regionais. A próxima fase terá foco em construir uma infraestrutura de suporte regional para garantir uma integração e prestação de serviços perfeitas. Entretanto, a excelência operacional e a prestação de serviços internacionais continuarão sendo impulsionadas pelo Reino Unido.

Mark Lewis, Diretor Executivo do Grupo HotelREZ, comentou: "Como empresa independente, privada e empreendedora, fundamentamos nosso sucesso na agilidade, inovação e compreensão das necessidades dos hoteleiros. Nosso modelo tem por base o desempenho, sem taxas elevadas, e com foco em agregar valor mensurável em escala."

Luis Manuel Velarde acrescentou: "Estou animado por me uniràHotelREZ neste momento crucial. O mercado latino-americano apresenta imensas oportunidades, e nosso enfoque inovador irá proporcionar valor significativo a nossos parceiros."

Olhando adiante, a HotelREZ planeja expandir seu portfólio para incluir mais de 500 hotéis independentes e propriedades butique na região até 2028, incluindo oferecer soluções de marca própria a grupos hoteleiros regionais.

A vantagem competitiva da HotelREZ se situa em combinar tecnologia avançada com geração de demanda e excelência operacional. A Elegant Hotel Collection está ganhando força como uma marca de luxo baseada em desempenho, atraindo viajantes exigentes.

A filosofia da empresa, que prioriza o cliente, resultou em taxas de retenção líderes do setor. A HotelREZ se mantém dedicada a iniciativas de sustentabilidade e prioriza diversidade, equidade e inclusão (DEI). O grupo é agora a 16ª maior empresa hoteleira mundial em número de chaves, mas, por ser de capital fechado, não está sujeito a ciclos trimestrais da NASDAQ, o que garante a estabilidade de serviços e um foco inabalável em gerar receita incremental e representação de qualidade.

Para mais informações, acesse www.hotelrez.com, www.eleganthotelcollection.com, www.bestloved.com.

Sobre a HotelREZ® Hotels & Resorts

A HotelREZ Hotels & Resorts, fundada em 2004 por Mark Lewis, um experiente profissional e empreendedor do setor de hospitalidade, é uma das principais empresas de representação hoteleira do mundo, dedicada a conectar propriedades independentes com operadores de todo o mundo.

A HotelREZ® é uma empresa de serviços habilitada para SaaS, oferecendo distribuição, serviços web, mecanismos de reservas, receita, consultoria de vendas e serviços de marketing, além de suporte a mais de 2.500 hotéis, apartamentos, acomodações com serviços e grupos hoteleiros independentes em 100 países, incluindo soluções de código de cadeia GDS de marca própria. Entre os clientes estão StayCity ApartHotels, Dorint Hotels & Resorts, Queensway/Point A Group, Champneys, Exclusive Hotels, Hastings, The Zetter Group, View Hotels Australia, Versace Dubai e Resident Hotels.

A HotelREZ incorpora dois consórcios hoteleiros: Best Loved Hotels®, uma coleção de propriedades individuais internacionais exclusivas, com um programa GDS dedicado e um site direcionado ao cliente, visando viajantes de lazer e agentes exigentes, World Rainbow Hotels®, o único consórcio mundial de hotéis LGBTQ+ habilitado para GDS do mundo, representando mais de 1.200 hotéis em mais de 230 destinos. O HotelREZ também impulsiona a Elegant Hotel Collection®, uma marca de luxo completa que atende a uma rede mundial selecionada de propriedades de luxo únicas e inspiradoras.

Para mais informações, acesse www.hotelrez.com.

Com reservas no código da cadeia do sistema de companhias aéreas HO.

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/hotelrez/

Instagram https://www.instagram.com/hotelrez

X (anteriormente Twitter) @hotelrez https://x.com/hotelrez/

Facebook https://www.facebook.com/HotelREZ.Marketing

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250715155648/pt/

E-mail: info@hotelrez.com

Luis Manuel Velarde: https://www.linkedin.com/in/luis-manuel-velarde-garc%C3%ADa-71815a14/

Site: www.hotelrez.com

Junte-se à nossa comunidade: https://hotelrez.net/join-our-community/