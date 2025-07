Grande estudo dinamarquês do Statens Serum Institut não encontra vínculo entre vacinas e autismo ou 49 outras condições de saúde

Um novo estudo dinamarquês não encontrou associação entre o alumínio em vacinas infantis e 50 diferentes condições de saúde, incluindo autismo, asma e doenças autoimunes. As descobertas reafirmam a segurança do programa de vacinação infantil da Dinamarca.

Um novo e extenso estudo dinamarquês baseado em registros, o maior do gênero, respalda a segurança do programa nacional de imunização infantil. Ao analisar dados de mais de 1 milhão de crianças, o estudo não encontrou aumento no risco de autismo, asma ou doenças autoimunes em crianças vacinadas.

"Nossos resultados são tranquilizadores. Na análise de dados de mais de um milhão de crianças dinamarquesas, não encontramos absolutamente nenhuma indicação de que a quantidade diminuta de alumínio utilizada no programa de vacinação infantil aumente o risco de 50 diferentes problemas de saúde durante a infância", disse Anders Hviid, Chefe de Departamento do Statens Serum Institut (SSI) e principal pesquisador do estudo.

O alumínio, utilizado como adjuvante para melhorar a resposta imunológica, tem sido um componente de algumas vacinas desde a década de 1930.

Pesquisadores do SSI usaram os registros nacionais de saúde exclusivos da Dinamarca para acompanhar crianças nascidas entre 1997 e 2018, investigando as associações entre vacinas contendo alumínio e um total de 50 resultados de saúde, incluindo asma, alergias, doenças autoimunes e distúrbios do neurodesenvolvimento.

"Este é o primeiro estudo desta escala com análises bem abrangentes, e confirma o forte perfil de segurança das vacinas que usamos há décadas na Dinamarca", disse Anders Hviid.

Os resultados estão sendo publicados em um momento de intenso debate internacional sobre a segurança das vacinas, o que torna o estudo dinamarquês de alta relevância.

"Em uma era marcada pela desinformação generalizada sobre vacinas, é crucial confiar em evidências científicas sólidas. Estudos de registro populacional em grande número como este, que monitoram mais de um milhão de crianças ao longo de muitos anos, são um baluarte contra a politização da ciência da saúde, que mina a confiança pública nas vacinas. É absolutamente essencial distinguir a ciência real das campanhas com motivação política; do contrário, serão as crianças que acabarão pagando o preço", disse Anders Hviid.

Relação de fatos:

Pesquisadores do Statens Serum Institut (SSI) usaram os registros de saúde exclusivos da Dinamarca para analisar dados de mais de 1 milhão de crianças dinamarquesas nascidas entre 1997 e 2018 para investigar os potenciais efeitos a longo prazo na saúde das vacinas contendo alumínio.

O estudo examinou 50 diferentes condições e não encontrou associação estatística entre o teor de alumínio nas vacinas e o aumento do risco de desenvolver autismo, doenças autoimunes, asma ou condições alérgicas, como febre do feno e alergias alimentares.

O estudo acaba de ser publicado na prestigiada revista médica Annals of Internal Medicine .

Fonte: Statens Serum Institut (SSI)

