Agentes autônomos estão prestes a revolucionar a gestão de transporte

A Manhattan Associates, líder global em tecnologia para supply chain commerce, anunciou hoje os resultados de sua mais recente colaboração com a empresa internacional de pesquisa Vanson Bourne. O estudo global entrevistou 1.450 tomadores de decisão seniores* de organizações dos setores de manufatura, varejo, atacado, bens de consumo, supermercados e alimentos e bebidas, nas regiões da América do Norte, América Latina, Europa e Austrália.

“O transporte é a espinha dorsal das cadeias de suprimentos, essencial para garantir a entrega pontual dos produtos e atender às expectativas dos clientes”, comenta Bryant Smith, diretor de Sistemas de Gestão de Transporte (TMS) da Manhattan Associates. “Mas a gestão de transporte está cada vez mais complexa, pressionada por prazos mais curtos de fulfillment, limitações de capacidade, busca por eficiência de custos, regulamentações ambientais mais rigorosas e a necessidade crescente de visibilidade operacional de ponta a ponta”, completa Smith.

Sistemas fragmentados: visibilidade e eficiência operacional continuam sendo um desafio

O verdadeiro valor da visibilidade vai além do simples acesso a dados operacionais: está na capacidade de agir com base nas informações e implementar melhorias de forma mais rápida e eficiente. Para além das disrupções, 60% das organizações afirmam que melhorar a visibilidade aumenta a satisfação dos clientes, por meio de atualizações mais precisas e em tempo real. Já 50% apontam a redução de custos com transporte como um dos principais benefícios da visibilidade operacional.

A revolução da IA: entusiasmo, mas desafios na preparação

61% das organizações esperam contar com IA Agentic totalmente autônoma, capaz de agir de forma independente para atingir objetivos específicos, nos próximos cinco anos. No entanto, apenas 37% já integraram profundamente IA e aprendizado de máquina aos seus TMS.

Embora cinco anos possam parecer muito tempo no contexto da IA, a lacuna entre expectativas futuras e uso atual é significativa, especialmente porque a adoção raramente é simples. Quase metade das empresas (48%) já se sente muito preparada para agentes autônomos até 2030, mas praticamente todas elas (99%) enfrentam, ou esperam enfrentar, obstáculos como escassez de talentos (49%), dificuldades de integração (44%) e problemas de qualidade e disponibilidade de dados (44%).

Com muitas empresas em posição favorável para aproveitar os ganhos em custo, eficiência e escalabilidade proporcionados por agentes autônomos, aquelas que ainda não avançaram precisam repensar suas estratégias de IA, ou correm o risco de perder fatias significativas (e talvez irrecuperáveis) de mercado para concorrentes mais ágeis.

Conformidade com a sustentabilidade: prioridade e grande ponto de dor

A pressão por um transporte mais sustentável é generalizada. 69% das organizações afirmam que a sustentabilidade é uma exigência global ou uma área de forte pressão, sendo que 62% já implementaram os relatórios da Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD). Navegar por exigências complexas e em constante mudança continua sendo um desafio global. A conformidade com a sustentabilidade é o obstáculo mais citado com potencial para impactar o desempenho organizacional nos próximos cinco anos. Um TMS moderno pode ajudar a fornecer a visibilidade de dados e as funcionalidades necessárias para medir o progresso e demonstrar conformidade, pontos essenciais para garantir que a sustentabilidade continue no centro das decisões organizacionais.

Smith resume: “A gestão moderna de transporte exige que as organizações equilibrem prioridades concorrentes, e a pesquisa mostra claramente que muitas ainda não estão preparadas para enfrentar os desafios das exigências de sustentabilidade, das expectativas em relaçãoàIA e da necessidade de dados acionáveis e visíveis. Se olharmos para 2030, essas demandas vão se intensificar, aumentando a pressão sobre as empresas para operar de forma mais inteligente e intuitiva”.

“87% dos entrevistados esperam que os desafios em áreas como visibilidade operacional, adoção de IA e conformidade com a sustentabilidade se intensifiquem, colocando os TMS atuais sob pressão. Não agir agora exporá as organizações a custos crescentes, dúvidas sobre sua eficácia no longo prazo e ao risco de não cumprirem o que prometem aos clientes”, finaliza Smith.

Dados adicionais:

48% das organizações gastam mais de 10% de seus orçamentos logísticos de transporte com erros e disrupções

78% veem a gestão de transporte como um imperativo estratégico para o sucesso — esse número sobe para 86% até 2030

61% esperam IA Agentic totalmente autônoma ou com supervisão mínima nos próximos cinco anos

50% relatam dificuldades em redirecionar cargas de forma proativa; 49% enfrentam desafios na otimização da escala de trabalho nos pátios e armazéns

82% têm grande confiança de que avanços em planejamento, previsão e modelagem reduzirão os custos de frete em pelo menos 5% nos próximos cinco anos

As organizações ainda enfrentam desafios para operacionalizar a sustentabilidade: apenas 34% a incorporaram ao planejamento operacional, 30% às decisões de compras e só 31% oferecem combustíveis com baixa emissão de carbono

Embora a maioria já tenha integrado seu TMS a sistemas de planejamento de vendas e operações (60%) e esteja utilizando IA ou análises preditivas (56%), muito menos aproveitam recursos importantes como análise de tendências históricas (38%), automação de reservas e cotações (36%) ou detecção de demanda em tempo real (35%)

*Metodologia: A Vanson Bourne entrevistou 1.450 tomadores de decisão seniores com responsabilidade ou conhecimento sobre as operações de gestão de transporte de suas organizações, atuando nas áreas de transporte, logística, cadeia de suprimentos, TI ou finanças. Os entrevistados trabalham nos setores de manufatura, varejo, atacado, bens de consumo, supermercados e alimentos e bebidas, com presença na América do Norte, América Latina, Europa e Austrália. Todas as organizações têm receita anual global de pelo menos US$ 750 milhões.

