Stone Point Capital fecha décimo fundo importante com compromisso de $11,5 bilhões de capital

A Stone Point Capital LLC, empresa de capital privado focada em serviços financeiros e setores relacionados, anunciou hoje o fechamento final do seu décimo fundo de capital privado, Trident X, com $11,5 bilhões em compromissos totais. O Trident X superou o alvo original e o limite máximo de $9 bilhões e é aproximadamente $2,5 bilhões maior do que o Trident IX, fundo de $9 bilhões, fechado em 2022.

O Trident X recebeu um sólido apoio da sua existente base de investidores, bem como de compromissos inéditos de vários importantes investidores institucionais globalmente. Sócios administradores e entidades afiliadas contribuíram com aproximadamente $750 milhões.

"Somos gratos aos nossos sócios cotistas de responsabilidade limitada por sua confiança e apoio contínuos, e estamos orgulhosos da força persistente dos nossos fundos Trident em 30 anos e muitos ciclos de mercado", afirmou Chuck Davis, presidente e co-CEO da Stone Point Capital. "Com o Trident X, continuaremos fazendo o que acreditamos fazer de melhor: identificar proativamente as operações do proprietário no setor global de serviços financeiros e ao redor, e ajudar a gerar valor duradouro aos seus negócios".

Jim Carey, co-CEO da Stone Point Capital, acrescentou: "Acreditamos que a consistência da nossa equipe, a estratégia e os resultados continuam nos dando uma vantagem diferenciada na obtenção de investimentos através da nossa ampla rede. Estamos entusiasmados com as oportunidades que vemos para o nosso décimo fundo importante e permanecemos focados em criar valor aos nossos investidores".

O Trident X começou seu período de investimento em maio de 2025 e fechou um investimento até a data, com a Ultimus Fund Solutions, provedora de serviços de administração completa de fundos.

A Stone Point tem mais de 30 anos de experiência investindo no setor global de serviços financeiros, começando com investimentos de capital privado em subscrição de seguros e expandindo ao longo do tempo em uma ampla variedade de setores de serviços financeiros e empresariais. Os integrantes da equipe de liderança sênior lideram operações desde 1998. A firma tem parceria com equipes gerenciais experientes e é flexível com relação aos tipos de transações realizadas por seus fundos Trident. A Stone Point tem experiência em aquisições estruturadas individuais, bem como cisões parciais de organizações maiores, levando um conhecimento profundo do setor e uma rede expansiva a cada envolvimento da empresa no portfólio. A Stone Point investe em mais de 160 empresas em 10 verticais ativos e mais de 70 subsetores. A firma também tem uma plataforma de investimento de crédito, a Stone Point Credit, que possui quase $10 bilhões de ativos sob gestão.

A Debevoise & Plimpton LLP atuou como consultora jurídica da Stone Point em conexãoàformação do Trident X.

Sobre a Stone Point Capital

A Stone Point é uma firma de investimentos com mais de $65 bilhões de ativos sob gestão em suas plataformas de crédito e capita privado. A Stone Point direciona os investimentos a empresas na indústria global de serviços financeiros e setores relacionados, com base principalmente na América do Norte e no oeste europeu. A firma investe em classes alternativas de ativos, incluindo capital privado, por meio dos seus principais fundos, Trident, e crédito através de fundos combinados e contas gerenciadas separadamente. Além disso, a Stone Point Capital Markets apoia a firma, empresas de portfólio e outros clientes, fornecendo soluções exclusivas de financiamento. Para mais informações, acesse www.stonepoint.com.

Contatos para a mídia

Prosek Partners

Caroline Gibson / Joshua Rosen

Pro-StonePoint@prosek.com

Stone Point Capital

Mary Manin

mmanin@stonepoint.com