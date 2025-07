Mapas base do ArcGIS da Esri potencializam o Dataminr First Alert para aprimorar a detecção e o monitoramento de eventos em tempo real

A Esri, referência global em inteligência de localização, estabeleceu uma parceria com a Dataminr, plataforma líder em inteligência artificial em tempo real, com o objetivo de fortalecer a resposta emergencial de organizações públicas. Os mapas base do ArcGIS, desenvolvidos pela Esri, serão incorporados ao Dataminr First Alert — solução dedicadaàdetecção de eventos críticos em tempo real. Empregada por entidades do setor público em diversas partes do mundo para atuação em emergências, segurança diplomática e proteção de infraestruturas, a First Alert passará a usar os mapas base ArcGIS da Esri para aprimorar a tomada de decisão. Nos próximos meses, a Dataminr fará a transição de seus usuários atuais do First Alert para a nova experiência com os mapas base integrados da Esri.

“É uma satisfação oferecer aos usuários do First Alert a coleção abrangente e reconhecida de mapas base da Esri, fortalecendo a consciência geoespacial avançada que apenas nossos serviços de localização são capazes de proporcionar”, declarou Richard Cooke, diretor corporativo de Desenvolvimento Global de Negócios da Esri. “Com essa integração, os clientes da Dataminr poderão identificar ameaças emergentes com maior agilidade, visualizar sua relação com ativos estratégicos e tomar decisões mais rápidas e bem fundamentadas.”

A nova integração consolida, em uma única interface baseada em mapas, um recurso operacional para usuários que precisam acompanhar eventos e emergências em tempo real. Combinando tecnologias de mapeamento e inteligência artificial, a solução possibilita a identificação rápida de riscos e ocorrências, promovendo alertas antecipados de forma significativamente mais ágil que os métodos convencionais. A performance aprimorada dos mapas e o contexto visual enriquecido favorecem uma compreensão mais rápida e decisões mais assertivas.

“Os dados geoespaciais da Esri, ao servirem de base para a visão operacional do First Alert, nos permitem estabelecer um novo padrão para a gestão e contextualização de riscos pelo setor público, com o suporte de insights acionáveis em tempo real”, declarou Brian Gumbel, presidente e diretor de operações da Dataminr. “Em situações críticas, cada minuto importa — e compreender com precisão o que está acontecendo e sua localização é fundamental para uma resposta eficiente.”

Atuando junto a órgãos governamentais e de segurança pública em mais de 220 países e territórios, a Dataminr é reconhecida como uma das principais fornecedoras de software de inteligência artificial do mundo. Sua plataforma exclusiva monitora mais de um milhão de fontes públicas de dados, incluindo imagens, vídeos e textos em mais de 150 idiomas. A empresa iniciará a migração dos clientes atuais para os mapas base do ArcGIS, com conclusão prevista até o final do ano. Clientes que desejarem antecipar o acesso completo aos mapas da Esri podem entrar em contato com seu gerente de sucesso do cliente para iniciar o processo.

Organizações do setor público interessadas em integrar a plataforma de inteligência artificial (IA) em tempo real da Dataminr ao ambiente Esri ArcGIS já em uso podem entrar em contato pelo e-mail esri@dataminr.com.

Para saber mais sobre como os mapas e serviços de localização líderes da Esri podem aprimorar a percepção situacional e a tomada de decisões em tempo real, acesse esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-location-platform/overview.

About Dataminr

A Dataminr desenvolveu uma plataforma revolucionária de inteligência artificial em tempo real para detecção de eventos, riscos e informações críticas a partir de sinais provenientes de dados públicos. A plataforma de IA, reconhecida mundialmente, realiza trilhões de cálculos diários com base em bilhões de entradas de dados públicos provenientes de mais de um milhão de fontes únicas. A Dataminr é referência por sua plataforma de IA pioneira, que introduziu o conceito de IA de fusão multimodal, capaz de sintetizar terabytes de dados em tempo real — abrangendo texto, imagem, vídeo, áudio e sinais de sensores — para detectar com precisão eventos, ameaças e riscos em mais de 150 idiomas e em mais de 220 países e territórios. A empresa também foi responsável pela criação do ReGenAI, uma inovação em IA generativa que atualiza automaticamente resumos de eventos em tempo real,àmedida que as situações se desenvolvem. Com o suporte de mais de 50 modelos proprietários de linguagem de grande escala, a Dataminr entrega as informações acionáveis mais recentes para fortalecer a segurança e a resiliência de organizações, infraestruturas e pessoas. Para mais informações, acesse www.dataminr.com.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

