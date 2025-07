Gestão de resíduos ganha importância na logística

De acordo com o estudo Panorama dos Custos Logísticos no Brasil 2024 , o setor logístico tem mantido trajetória de crescimento no Brasil. Segundo a pesquisa, desenvolvida pelo Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), os gastos com transporte superaram R$ 940 bilhões em 2024, uma alta de quase 7% em relação ao ano anterior, impulsionada principalmente pelo avanço do comércio eletrônico e pela expansão das cadeias de distribuição.





Esse movimento traz desafios operacionais relevantes, como o aumento da geração de resíduos nas atividades logísticas. O crescimento no volume de pacotes, na circulação de veículos e na operação de centros de distribuição exige das empresas práticas cada vez mais robustas de sustentabilidade, especialmente na gestão de resíduos sólidos.





Diante desse cenário, a J&T Express, multinacional logística do ramo das entregas expressas, tem fortalecido suas iniciativas de ESG com foco na eficiência operacional e no impacto social. “Nossa prioridade tem sido estruturar processos cada vez mais eficientes para o gerenciamento dos resíduos. Com isso, vimos um aumento de 67% no volume de materiais recicláveis destinados corretamente entre o primeiro quadrimestre de 2024 e o mesmo período de 2025", afirma Julia Maria Rodrigues Barbosa, coordenadora de ESG da empresa.





Todas essas ações ajudam a empresa a lidar com o aumento do volume de pedidos processados após a ampliação da base de clientes no mesmo período, que apresenta um perfil com maior exigência sobre critérios ambientais. “Além dos processos operacionais, investimos constantemente em educação ambiental para os colaboradores e em tecnologia para garantir a rastreabilidade dos resíduos. Isso tem sido fundamental para manter nossos indicadores de sustentabilidade em evolução, mesmo com o aumento da demanda”, complementa Julia.





Com um descarte mais qualificado, também foi possível melhorar a seleção de materiais com potencial de reutilização. Um dos reflexos mais significativos disso está na gestão dos chamados salvados, itens sem avaria recuperados pelo time operacional e redirecionados para ações sociais. Essa triagem aprimorada tem permitido ampliar as iniciativas sociais da empresa.





Um exemplo é a Campanha do Agasalho de Barueri, que contou com a doação de 6 mil peças de roupas à população em situação de vulnerabilidade do município, onde está localizado um dos principais centros de distribuição da J&T Express.





Antes disso, a empresa já havia destinado donativos para os moradores do Rio Grande do Sul durante as fortes chuvas em 2024. A atuação social e o fortalecimento dessas práticas renderam à empresa o Prêmio C&A – Engajamento Social 2024, em reconhecimento ao impacto positivo gerado por meio de sua estratégia de logística sustentável.