Trackhouse MotoGP inicia concurso para escolha da nova pintura das motos

A Trackhouse MotoGP Team voltará a exibir a pintura especial com as cores da Gulf nas corridas da Indonésia e da Malásia, em outubro. Será a segunda aparição da combinação azul e laranja, utilizada no início da temporada 2025, agora escolhida por votação popular.

O primeiro design com as cores da Gulf foi apresentado nas etapas de abertura do ano, na Tailândia e na Argentina, aplicado nas motos Aprilia RS-GP25, nos macacões dos pilotos Ai Ogura e Raul Fernandez, e também na área dos boxes.

Segundo Mike Jones, CEO da Gulf Oil International UK Limited, “A reação ao nosso design na Tailândia e na Argentina foi notável. Criou um grande interesse entre os fãs da MotoGP logo no nosso primeiro ano de parceria. Sempre planejamos apresentar outra pintura mais adiante, mas queríamos envolver o público na escolha. Estamos ansiosos para ver qual opção será selecionada e para ver novamente as cores da Gulf nas pistas com a Trackhouse MotoGP Team na Indonésia e na Malásia”.

Nesta nova fase, foram criados três modelos com o tema “Bolder Together” — Juntos somos mais audaciosos —, que representam os valores de paixão, evolução e união que conectam as marcas. Os fãs poderão escolher sua pintura favorita por meio de votação no site da Gulf Oil Brasil até 28 de julho.

A versão vencedora será apresentada no Grande Prêmio da Indonésia e voltará a ser utilizada na etapa da Malásia, no Circuito Internacional de Sepang.

A iniciativa integra os esforços da Gulf e da Trackhouse para fortalecer o vínculo com os torcedores e ampliar a participação do público nas ações da equipe.

Website: https://brasil.gulfoilltd.com/parcerias/motogp/livery-vote