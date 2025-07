Brazil Potash assina Memorando de Entendimento para construção de linha de transmissão de ~$200M e investimento de $20M com Fictor Energia

Construção de linha de transmissão de ~102 milhas é a única infraestrutura externa importante exigida pelo projeto de potássio Autazes

Fictor Energia financiará ~$200M do custo de construção da linha de transmissão, removendo este valor do custo total de construção do projeto Potássio Autazes

Fictor Energia também planeja investir $20 milhões em capital próprio em duas parcelas





MANAUS, Brasil, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Empresa") (NYSE-American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto de mineração de potássio mineral crítico, o Projeto Autazes (o "Projeto"), anunciou hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) não vinculativo com Fictor & WTT S.A. ("Fictor Energia"), parte da divisão de infraestrutura do Fictor Group, uma empresa líder brasileira de private equity. O MOU delineia os termos para que a Fictor Energia financie ~$200 milhões em custos de construção de transmissão de energia para o Projeto Autazes, enquanto garante o fornecimento de energia de longo prazo e um investimento estratégico de $20 milhões em participação acionária.

Destaques da Parceria

Sob os termos do MOU, a Fictor Energia empreenderia o desenvolvimento completo, licenciamento, construção e operação da infraestrutura de transmissão de energia para fornecer 300MW por ano de eletricidade da rede brasileira ~80% de fonte renovável para o Projeto Autazes através de um modelo Build, Own, Transfer (Construir, Operar, Transferir). Após 25 anos de operação, a propriedade da linha de transmissão elétrica e subestação associada será transferida para a Brazil Potash.

A Fictor Energia assume total responsabilidade pelo investimento de capital de ~$200 milhões em transmissão de energia, removendo este grande investimento em infraestrutura do orçamento de construção da Brazil Potash. Adicionalmente, a Fictor Energia planeja investir $20 milhões em participação acionária na Brazil Potash em duas parcelas: 1) $2 milhões na assinatura do acordo de parceria definitivo; e 2) $18 milhões no recebimento da licença de instalação da linha de transmissão.

Próximos Passos

As partes trabalharão para a execução de acordos definitivos, com a Fictor Energia iniciando imediatamente os processos preliminares de engenharia e regulamentação. Não há garantia de que a documentação definitiva relacionada às transações estabelecidas no MOU será acordada ou assinada, ou que, se assinada, tais transações serão consumadas, ou dos termos e condições finais relacionados a tais transações. A infraestrutura de transmissão de energia deve estar concluída e operacional até julho de 2029, alinhando-se com o cronograma de produção planejado do Projeto Autazes.

Atualização Corporativa

A Empresa também anuncia que Raphael Bloise foi nomeado como Presidente Interino da Potássio do Brasil Ltda, a subsidiária brasileira integralmente controlada pela Empresa.

Sobre o FICTOR GROUP

A Fictor é uma holding com 18 anos de experiência em private equity. Operando em setores estratégicos para o Brasil, a empresa possui três divisões principais: indústria alimentícia, serviços financeiros e infraestrutura. Com sede na região do Berrini em São Paulo, o propósito da Fictor é gerar valor sustentável para negócios que moldam os setores vitais do Brasil.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui algumas das maiores quantidades de água doce, terra arável e um clima ideal para o crescimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se antecipa ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema de rios interiores em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores operadoras agrícolas e logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de potássio de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia potencialmente fornecer aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração antecipa que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil de importações de potássio, enquanto simultaneamente mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Nota de Precaução Sobre Declarações Prospectivas

Todas as declarações, exceto declarações de fato histórico, contidas neste comunicado de imprensa constituem "declarações prospectivas" e são baseadas nas expectativas razoáveis, estimativas e projeções da Empresa a partir da data deste comunicado de imprensa. As palavras "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estimativas", "previsões", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "seriam", "poderiam" ou "serão tomadas", "ocorrer" ou "ser alcançadas" e expressões similares identificam declarações prospectivas. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre o MOU; avanço do Projeto Autazes incluindo especificamente a construção da linha de transmissão; o impacto da transação potencial com a FICTOR e os benefícios e estrutura de tal transação; e o status do projeto da Empresa. Declarações prospectivas são necessariamente baseadas em várias estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela Empresa na data de tais declarações, estão inerentemente sujeitas a incertezas significativas de negócios, econômicas e competitivas e contingências. A Empresa nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, exceto na medida exigida pela lei aplicável. O leitor é alertado para não depositar confiança excessive em declarações prospectivas.

