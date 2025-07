Instabilidade no Brasil acelera êxodo qualificado aos EUA

A busca por vistos legais e qualificados para os Estados Unidos segue em alta entre brasileiros que desejam reestruturar suas trajetórias com estabilidade, segurança jurídica e reconhecimento profissional. De acordo com levantamento publicado pelo site The Rio Times, entre janeiro e abril de 2025, houve aumento de 22,5% nos pedidos de vistos permanentes de trabalho e negócios por brasileiros — com destaque para as categorias EB-1, EB-2 NIW e EB-5.

Esse movimento vem sendo interpretado por especialistas como reflexo da combinação entre o cenário econômico interno e o crescente interesse por rotas legais de migração. A advogada Ana Bárbara, do escritório Schaffert Law Group, pontua que o momento é de transição consciente para quem deseja residir legalmente no país norte-americano.

“Temos observado uma demanda constante por orientações migratórias estratégicas. Profissionais com formações sólidas, trajetória técnica consistente ou projetos com impacto social têm buscado alternativas que estejam alinhadas às exigências do sistema de imigração dos EUA”, explica Ana Bárbara.

A especialista destaca que vistos como o EB-2 National Interest Waiver (NIW) são voltados a pessoas com formação avançada e histórico profissional relevante, cujas contribuições possam ser consideradas de interesse para os Estados Unidos. Já o O-1, por sua vez, atende profissionais com realizações excepcionais nas áreas de ciência, educação, negócios ou artes, desde que documentadas com evidências consistentes.

“Cada perfil deve ser avaliado com critério e individualidade. A elegibilidade não está apenas no currículo, mas na forma como esse histórico é apresentado e conectado aos objetivos da política imigratória americana”, reforça Ana Bárbara.

Também há um crescimento na procura pelo EB-5, visto voltado a investidores que aplicam recursos em projetos geradores de emprego nos EUA. Segundo estimativas de mercado, brasileiros estão entre os cinco grupos com maior volume de interesse na categoria em 2025.

A paralegal sênior Adriana Ballalai, que atua ao lado de Ana Bárbara no Schaffert Law Group, lembra que o sucesso de uma petição depende do alinhamento entre expectativa e documentação.

“Os órgãos imigratórios avaliam não só os títulos ou premiações, mas também a coerência entre o projeto de vida apresentado e o tipo de visto solicitado. Um dossiê bem estruturado pode ser decisivo”, comenta.

Embora o cenário mostre oportunidades, o processo migratório exige planejamento. A equipe reforça que a tomada de decisão deve considerar aspectos técnicos, prazos e autenticidade das informações apresentadas.

“A ansiedade pode ser um fator de risco. É compreensível querer avançar rapidamente, mas o sistema valoriza precisão, transparência e consistência”, afirma Ana Bárbara.

Dicas para uma migração legal estruturada:

Entender os critérios de cada visto. As exigências variam e nem todos os perfis se encaixam nas mesmas categorias. Evitar generalizações. Casos semelhantes podem ter desfechos diferentes conforme a documentação. Preparar o histórico com clareza. Currículo, portfólio, cartas de recomendação e publicações fazem parte do processo. Consultar profissionais qualificados. A legislação migratória é técnica e dinâmica. Acompanhar fontes oficiais. Sites como o USCIS e o Visa Bulletin oferecem atualizações sobre prazos, categorias e mudanças nas regras.

“Migrar de forma legal é possível, mas é um processo que exige conhecimento, planejamento e comprometimento. Quando esses elementos estão presentes, o caminho se torna mais seguro e viável”, conclui Ana Bárbara.

Website: https://www.instagram.com/ana.schaffert/