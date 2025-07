SISQUAL® WFM marca presença no Saúde Business Fórum 2025

Entre os dias 19 e 22 de agosto, a SISQUAL® WFM estará presente no Saúde Business Fórum 2025, um dos principais encontros de lideranças do setor de saúde do país. O evento, que acontece no Tauá Resort & Convention Alexânia, em Goiás, reúne anualmente CEOs, presidentes e diretores de grandes hospitais, operadoras e laboratórios do Brasil para promover networking estratégico e a troca de experiências entre os tomadores de decisão.



Durante os quatro dias de evento, a SISQUAL® WFM apresentará sua suíte de soluções para gestão de força de trabalho, chamando atenção para funcionalidades como a automatização da criação de escalas, gerenciamento de folgas, férias e ausências e a distribuição inteligente e justa de equipes.

Segundo José Pedro Fernandes, vice-presidente da empresa, o sistema tem como premissa ser capaz de se adaptar à realidade de cada instituição, levando em conta suas particularidades operacionais, jurídicas e assistenciais.



“São soluções que buscam promover ganhos reais, como otimização de tempo, redução de erros manuais, maior equilíbrio na carga horária das equipes e um ambiente de trabalho mais organizado, sempre com foco na qualidade assistencial e na segurança do paciente”, explica.



Diferentemente da abordagem tradicional de feiras e exposições, a presença da SISQUAL® WFM será centrada nas rodadas de negócios e em reuniões individuais agendadas, modelo que, de acordo com o executivo, permite um contato mais direto, consultivo e produtivo com potenciais clientes e parceiros estratégicos.

“Embora não tenhamos um estande convencional, cada encontro é uma oportunidade concreta de demonstrar nossas soluções de forma personalizada e orientada às necessidades reais das instituições”, destaca.



Fernandes ressalta ainda que a expectativa da empresa é ampliar o relacionamento com lideranças do setor e conhecer, de forma mais próxima, os desafios enfrentados pelo mercado. “A SBF reúne um público que participa de forma comprometida do debate sobre os rumos da saúde. Isso permite construir relacionamentos e avaliar, diretamente com os gestores, como nossas soluções podem contribuir com as suas operações”, observa o executivo.



“O principal desafio ainda é a falta de automatização na gestão das escalas de trabalho. Muitos hospitais seguem utilizando planilhas manuais, o que consome tempo dos profissionais com tarefas administrativas, além de aumentar o risco de erros e insatisfação nas equipes. Nosso objetivo é oferecer a tecnologia necessária para simplificar esses processos, buscando garantir mais eficiência, controle e qualidade de vida para os colaboradores”, completa.



Com mais de duas décadas de história, o Saúde Business Fórum é considerado um dos eventos mais relevantes no calendário institucional da empresa. Segundo Fernandes, além de ser uma plataforma essencial para networking e posicionamento de marca, o fórum é importante, principalmente, para empresas que oferecem soluções de nicho com alto valor agregado.



Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com?