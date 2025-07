Laghetto Moinhos promove conexão com o turismo urbano

O turismo em Porto Alegre vem ganhando novos contornos desde a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em outubro de 2024. De lá para cá, o Rio Grande do Sul registrou um crescimento de 16,33% no fluxo turístico, de acordo com dados da Forward Keys, plataforma que permite acompanhar visitantes e turistas desde a compra da passagem até a permanência no destino, e divulgados pelo Governo do Estado.



A capital gaúcha também subiu no Índice de Favorabilidade para o Turismo (IFT-GKS), divulgado pela prefeitura, alcançando o 4º lugar entre as cidades brasileiras com melhores condições para investimentos no setor, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.



Em meio a esse movimento de retomada, marcado por mais voos, revitalização de espaços públicos e novos roteiros culturais, surgem iniciativas que buscam reforçar o papel de Porto Alegre como destino para o turismo de lazer e negócios. Uma delas é o Laghetto Moinhos, unidade da rede Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências, localizada em uma das regiões mais arborizadas, simbólicas e estratégicas da cidade.



O empreendimento está localizado à cerca de 10 minutos a pé da Rua Gonçalo de Carvalho, considerada uma das vias urbanas mais arborizadas do país. A diretora de marketing e vendas da rede, Cristiane Mors, informa que a unidade ocupa uma edificação tombada da década de 1930.



“Estamos estrategicamente próximos a rua conhecida na internet como a ‘mais bonita do mundo’”, destaca. Com cerca de 500 metros de extensão e ladeada por mais de cem árvores da espécie tipuana, a via foi declarada Patrimônio Ambiental da cidade em 2006 e se tornou símbolo de preservação e mobilização comunitária. O túnel verde formado pelas tipuanas, que chegam a 15 metros de altura, atrai visitantes, fotógrafos e moradores em busca de sombra, beleza e tranquilidade.



A unidade da rede de hotéis faz parte do bairro Moinhos de Vento, conhecido por sua infraestrutura com acesso ao centro histórico, à Zona Norte, ao Aeroporto e a pontos de interesse como o Parque Moinhos de Vento (Parcão), o Shopping Moinhos e a Rua Padre Chagas. A proximidade com restaurantes, centros de convenções e espaços culturais amplia a atratividade da localização, tanto para viajantes a lazer quanto para quem está na cidade a trabalho.



Com 101 acomodações distribuídas em diferentes categorias, o hotel conta com piscina na cobertura, academia, spa, salas de eventos, estacionamento e serviço de quarto. A unidade também é pet friendly e oferece serviços voltados ao bem-estar dos hóspedes.



Segundo a executiva, a valorização do espaço urbano também impõe responsabilidades aos empreendimentos instalados na região. “A rede busca carregar o compromisso com o hóspede e também com a comunidade, com foco em manter o ambiente saudável e da forma como todos gostariam de encontrá-lo: limpo e preservado”, conclui.



Diante do novo ciclo de crescimento do turismo na capital, o Laghetto Moinhos busca afirmar sua posição como opção para variados perfis de viajantes, desejando conectar patrimônio histórico, localização urbana e serviços voltados à experiência do hóspede.



