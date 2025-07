Bilinguismo auxilia na cognição e habilidade socioemocional

O bilinguismo, segundo o Instituto Internacional de Planejamento da Educação (IIEP) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), refere-se a um modelo educacional que utiliza duas línguas para o ensino dos conteúdos acadêmicos.

Um estudo divulgado pela BBC indica que o bilinguismo pode contribuir para a tomada de decisões e a resolução de problemas, sendo descrito como uma reserva cognitiva que fortalece e reorganiza circuitos cerebrais, com benefícios como maior capacidade de alternar tarefas e realizar multitarefas.

Bruna Figueiredo Elias, bacharela e licenciada em Letras com habilitação em Português e Inglês, pedagoga e diretora pedagógica da Brasil Canadá Bilingual Education, explica que o bilinguismo influencia o desenvolvimento cognitivo infantil desde as fases iniciais da aprendizagem. “Desde cedo, crianças bilíngues desenvolvem maior consciência metalinguística, ou seja, a habilidade de refletir sobre a linguagem como um sistema, o que favorece a aprendizagem em geral”, declara.

Segundo a especialista, ao lidar com dois sistemas linguísticos simultaneamente, o cérebro fortalece funções cognitivas como memória de trabalho, atenção seletiva, raciocínio lógico e resolução de problemas.

“Crianças bilíngues também costumam apresentar maior flexibilidade cognitiva, pois alternam entre dois idiomas com naturalidade, ajustando-se ao contexto social e comunicativo. Essa habilidade de trocar de código favorece a adaptação a novas situações, amplia a capacidade de empatia e melhora a resolução de conflitos e a tomada de decisões”, afirma Figueiredo.

De acordo com a pedagoga, o domínio de duas línguas também impacta o desempenho acadêmico das crianças em disciplinas que não envolvem diretamente o idioma, como matemática e ciências.

Figueiredo destaca que crianças bilíngues tendem a compreender melhor enunciados complexos, interpretar dados com mais autonomia e resolver problemas com maior flexibilidade mental, o que pode favorecer a aprendizagem em diferentes componentes curriculares.

Segundo a diretora pedagógica da Brasil Canadá, uma educação bilíngue desde a infância pode potencializar oportunidades sociais, acadêmicas e profissionais. “Crianças bilíngues têm acesso a redes de relacionamento mais amplas, pois podem se comunicar com pessoas de diferentes culturas e contextos, fortalecendo sua adaptabilidade e habilidades sociais. Essa vivência abre portas para intercâmbios culturais e programas internacionais, que enriquecem o aprendizado e ampliam horizontes”, declara a profissional.

Profissionalmente, conforme esclarece Figueiredo, a fluência em dois idiomas é um diferencial estratégico no mercado de trabalho global.

Efeitos do bilinguismo para além do aprendizado acadêmico

A diretora pedagógica da Brasil Canadá Bilingual Education pontua que o bilinguismo influencia o desenvolvimento socioemocional das crianças ao promover a abertura a diferentes culturas, o que estimula a empatia, o respeito às diferenças e amplia o repertório sociocultural.

“A habilidade de se comunicar em mais de um idioma fortalece a autoconfiança e o senso de pertencimento em contextos diversos, contribuindo para o bem-estar emocional e o desenvolvimento da identidade”, comenta a especialista.

Figueiredo complementa que, ao aprender outras línguas, a criança desenvolve não apenas competência linguística, mas também uma visão de mundo mais ampla e aberta. “Isso a prepara para interagir em ambientes multiculturais, entender diferentes perspectivas e se comunicar de forma eficaz em contextos globais, habilidades cada vez mais exigidas no mundo atual”, afirma a pedagoga.

A experiência multicultural – proporcionada pelo aprendizado de duas línguas - é capaz de criar uma base sólida para interações sociais mais inclusivas e conscientes, fundamentais em um mundo cada vez mais globalizado e conectado.

De acordo com a diretora pedagógica da Brasil Canadá, a escola adota uma abordagem integrada, na qual o bilinguismo é inserido de forma natural e contextualizada no cotidiano escolar.

“As aulas são conduzidas em inglês e português, com propostas interdisciplinares que envolvem linguagem, artes, ciências, música e movimento. Valorizamos o aprendizado por meio de projetos, brincadeiras, leitura e exploração do ambiente, respeitando o ritmo e as necessidades de cada criança”, conta Figueiredo.

Além do desenvolvimento cognitivo e linguístico, o Colégio Brasil Canadá investe no desenvolvimento socioemocional e moral dos alunos. “Entendemos que formar cidadãos conscientes e empáticos é tão essencial quanto a excelência acadêmica. Por isso, promovemos atividades que estimulam o autoconhecimento, a empatia, o respeito ao próximo e a responsabilidade”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: colegiobrasilcanada.com.br/