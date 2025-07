Brasileiros compram mais ingressos para parques na Flórida

Com o aumento na procura por viagens para Orlando em 2025, turistas brasileiros te?m buscado alternativas pra?ticas, econo?micas e com boa relac?a?o custo-benefi?cio, ale?m do circuito tradicional dos parques. Nesse cena?rio, os ingressos para o SeaWorld Orlando, Busch Gardens Tampa e o Aquatica (o parque aqua?tico do United Parks) ganham espac?o entre as escolhas de quem deseja flexibilidade e experie?ncias para todas as idades no roteiro.

Segundo dados divulgados pelo Visit Florida, mais de 350 mil brasileiros visitaram o estado apenas no primeiro trimestre deste ano, consolidando a posic?a?o do Brasil como um dos mercados internacionais mais importantes para o turismo em Orlando e arredores. A tende?ncia e? de crescimento conti?nuo ao longo do ano, impulsionada por fe?rias escolares, voos diretos e a ampla oferta de parques e atrac?o?es tema?ticas.

Os ingressos para o SeaWorld, Busch Gardens e Aquatica permitem a utilizac?a?o sem agendamento pre?vio. Diferentemente de outros parques que exigem a definic?a?o da data da visita no momento da compra, os ingressos do grupo United Parks podem ser usados em qualquer dia, dentro do peri?odo de validade.

“Essa liberdade e? um dos maiores benefi?cios para quem quer viajar com mais tranquilidade. A pessoa compra com antecede?ncia e so? decide o dia da visita la? na hora, o que e? rari?ssimo hoje em dia em Orlando”, explica Paulo Soares, CEO da Magic Blue Turismo.

All-Day Dining Deal: o plano de alimentac?a?o do United Parks