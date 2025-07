Canadá busca talentos de TI e sistema de pontos é a chave

O Canadá, conhecido por sua política de imigração acolhedora, mantém um foco estratégico na atração de profissionais qualificados, especialmente na área de Tecnologia da Informação (TI). Com a meta de admitir 395.000 novos residentes em 2025, conforme o Plano de Níveis de Imigração 2025-2027 do Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), o país virou um destino promissor para talentos globais.

De acordo com o IRCC, departamento do governo canadense responsável pelas leis e políticas de imigração, refúgio e cidadania, profissões relacionadas à tecnologia estão entre as ocupações elegíveis para o Express Entry — o principal sistema de gestão de candidaturas para imigração econômica.

Thalita Ribeiro, coordenadora do setor de vistos da WeVisa, afirma que "o Canadá ainda está bastante receptivo a profissionais de TI, e a demanda por especialistas em tecnologia no país tem se mantido alta. O governo canadense tem uma série de programas de imigração, como o Express Entry, Provincial Nominee Program (PNP) e o Global Talent Stream, que ajudam a atrair profissionais qualificados de todo o mundo, incluindo do Brasil".

O Express Entry não é um programa de imigração em si, mas um sistema eletrônico utilizado pelo governo canadense para gerenciar as candidaturas de três programas federais de imigração econômica: o Federal Skilled Worker Program (FSWP), o Federal Skilled Trades Program (FSTP) e o Canadian Experience Class (CEC).

Seu funcionamento é baseado em um sistema de pontos, o Comprehensive Ranking System (CRS), que avalia o perfil do candidato com base em diversos fatores, atribuindo uma pontuação. Os candidatos com as maiores pontuações são convidados a aplicar para residência permanente.

Embora a demanda por TI seja evidente, Ribeiro aponta que o Canadá também precisa de outros profissionais de diversas áreas. "As especialidades prioritárias são: saúde e serviços sociais, educação e o setor de construção", explica.

Ainda assim, profissionais de TI com experiência e qualificação continuam sendo altamente valorizados em todo o país. A expertise na área e a capacidade de contribuir para a economia canadense são fatores determinantes.

A proficiência nos idiomas oficiais do Canadá — inglês e/ou francês — tem um impacto decisivo na pontuação do CRS. Uma alta pontuação em exames reconhecidos, como o IELTS (International English Language Testing System) para inglês ou o TEF (Test d'Évaluation de Français) para francês, pode significar a aprovação ou não de um candidato.

"Na prática, a nota do IELTS (inglês) ou do TEF (francês) é crucial, às vezes mais decisiva que sua formação ou experiência no processo de imigração para o Canadá", destaca Ribeiro. Investir na qualificação linguística é, portanto, uma estratégia inteligente e altamente recompensadora.

Além da experiência em TI e da proficiência em idiomas, outros fatores são "campeões de pontos" no Express Entry. Segundo Ribeiro, eles são "idade, nível de escolaridade, experiência de trabalho canadense, experiência profissional no exterior, nomeação provincial e oferta de emprego válida". É fundamental entender que cada detalhe do perfil do candidato é analisado e convertido em pontos.

Dado que o sistema Express Entry é altamente competitivo e cada ponto conta, uma análise de perfil estratégica é fundamental. É nesse ponto que a assessoria especializada é indispensável. Ribeiro destaca que "escolher o NOC errado, descrever mal as funções no histórico de trabalho, não fazer a ECA (avaliação de diploma) corretamente e informar experiência de freelancer ou PJ de forma incorreta" são os principais erros.

Profissionais especializados em imigração para o Canadá podem melhorar o perfil do candidato, identificando pontos fortes, aprimorando a documentação e maximizando a pontuação no CRS.

Essa avaliação especializada aumenta significativamente as chances de ser selecionado pelo Canadá e de obter o convite para solicitar a residência permanente. Além disso, a assessoria pode esclarecer outras dúvidas complexas sobre a imigração no país, fornecendo um suporte completo e seguro.

Para saber mais, basta acessar: https://wevisa.com.br/?

Website: https://wevisa.com.br/