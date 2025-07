Axi lança o provedor de liquidez institucional AxiPrime e anuncia parceria estratégica com a Your Bourse

SYDNEY, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, líder em serviços financeiros globais, anunciou o lançamento do AxiPrime, seu provedor de liquidez B2B (LP) institucional e de última geração para atender às necessidades em evolução das empresas de comércio profissional. Com foco em liquidez de múltiplos ativos e tecnologia de ponta e infraestrutura de execução, a AxiPrime oferece acesso a uma ampla variedade de mercados, incluindo forex, metais, ações, criptomoedas e commodities, tudo projetado para capacitar os parceiros da corretora e elevar o seu potencial de lucratividade.

A Axi também anunciou uma parceria estratégica entre a AxiPrime e o renomado provedor de tecnologia Your Bourse para apoiar sua expansão. “Nossa colaboração com a Your Bourse reflete nosso compromisso compartilhado de aprimorar a experiência do cliente com ferramentas e tecnologias poderosas,” declarou Louis Cooper, diretor comercial da Axi, antes de acrescentar: “Criada para ser dimensionada, a infraestrutura por trás da AxiPrime foi projetada para uma velocidade de nível institucional, processando até 500.000 eventos de ordens por segundo em uma única CPU, oferecendo execução em apenas dois microssegundos. Isso garante que atendamos de forma consistente às demandas de desempenho de negociações de alta frequência, estratégias algorítmicas e mesas institucionais.”

Os clientes institucionais se beneficiam, entre outros, dos feeds de preços unificados, de uma única conexão de API e dos endpoints FIX/REST opcionais, criando um gateway perfeito para a execução de vários ativos. Além disso, a AxiPrime oferece um conjunto abrangente de produtos, custos transparentes, execução de primeira linha e suporte técnico de alto nível. “A missão da Axi sempre foi oferecer aos nossos traders e parceiros uma vantagem competitiva. A AxiPrime e nossa parceria com a Your Bourse é uma evolução natural desse objetivo,” declarou Louis. “E há mais inovações a caminho.”

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo Forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para obter mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato enviando um e-mail para: mediaenquiries@axi.com

O programa Axi está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como contraparte principal de todas as suas posições. Este conteúdo não está disponível para residentes da Austrália, Nova Zelândia, UE e Reino Unido. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. *Aplicam-se taxas de negociação padrão.

**Concedido ao Axi Group of Companies.

