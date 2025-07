MultiBank Group confirma que o TGE do token $MBG está marcado para 22 de julho de 2025

O MultiBank Group, a maior instituição financeira de derivativos do mundo, anunciou oficialmente que o evento de geração de tokens (TGE, na sua sigla em inglês) para seu tão aguardado token $MBG ocorrerá em 22 de julho de 2025 .

Ele marcará a ativação total do token $MBG na blockchain, permitindo que os titulares visualizem e gerenciem seus saldos nas plataformas compatíveis. Após a cunhagem do token, os usuários poderão negociar $MBG por meio do MultiBank.io, a bolsa de criptomoedas regulamentada do Grupo, e da Uniswap, a plataforma descentralizada líder mundial.

O token $MBG atraiu a atenção internacional por sua rara combinação de utilidade no mundo real, apoio institucional e forte mecanismo deflacionário. Ele é sustentado por US$ 29 bilhões em ativos nos quatro pilares do grupo e apoiado por um volume diário de negociação de mais de US$ 35 bilhões, tornando-o um dos lançamentos de tokens mais confiáveis e substanciais dos últimos anos.

O token se baseia na solidez do ecossistema de quatro pilares do MultiBank Group:

MultiBank TradFi : uma potência em CFD que gerou US$ 362 milhões em receita em 2024.

: uma potência em CFD que gerou US$ 362 milhões em receita em 2024. MEX Exchange : uma plataforma de negociação institucional de US$ 23,7 bilhões centrada nos mercados emergentes.

: uma plataforma de negociação institucional de US$ 23,7 bilhões centrada nos mercados emergentes. MultiBank.io RWA : um novo empreendimento para tokenizar US$ 3 bilhões em imóveis ultraluxuosos.

: um novo empreendimento para tokenizar US$ 3 bilhões em imóveis ultraluxuosos. MultiBank.io: expansão para os mercados spot e de derivativos de criptomoedas com supervisão regulatória completa.

Esses pilares sustentam um programa de recompra e queima no valor de US$ 440 milhões, projetado para sustentar a demanda por tokens, impulsionar a escassez e aumentar o valor a longo prazo para os detentores.

“Este TGE marca um momento histórico para o MultiBank Group e para toda a indústria de criptomoedas. O token $MBG não é apenas mais um projeto. Trata-se de um ativo utilitário enraizado na economia real, projetado para fazer a ponte entre as finanças tradicionais e a blockchain”, afirmou Naser Taher, presidente do MultiBank Group.

Para mais informações, acesse: token.multibankgroup.com

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group é líder mundial em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões, oferece uma grande variedade de serviços de corretagem e gestão de ativos. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, conformidade regulatória de confiança e atendimento ao cliente excepcional, o Grupo é regulamentado por mais de 17 autoridades financeiras de primeira linha em cinco continentes. Suas plataformas premiadas oferecem alavancagem de até 500:1 em Forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

