Mercado de logística de US$ 11,2 tri atrai desenvolvedoras

O mercado global de logística, atualmente avaliado em US$ 11,23 trilhões, está projetado para atingir US$ 23,14 trilhões até 2034, segundo a Precedence Research. Esse crescimento vem atraindo empresas de tecnologia que buscam conquistar o promissor setor de automação logística, previsto para alcançar US$ 238,99 bilhões em 2034.

No Brasil, um estudo da SimpliRoute, State of Logistics 2025, revelou que 80% das empresas do setor enfrentam desafios de eficiência operacional. Para além das tendências como inteligência artificial (IA) e robótica, busca-se reduzir erros humanos e tempo de operação com tecnologias viáveis, que ofereçam um bom custo-benefício, especialmente num cenário macroeconômico desafiador e competitivo.

Nesse contexto, alguns apps estão surgindo no país. A brasileira 3CON, por exemplo, projetou um app para otimizar o processo de picking, ou seja, a coleta e separação de produtos nos centros de distribuição (CDs). Usando tecnologia vestível que se propõe a liberar as mãos dos colaboradores e pode facilitar a visualização dos itens a serem separados, o objetivo é que o processo seja concluído com erros perto de zero. O app já foi adotado por um grande varejista do setor farmacêutico.

"A logística é a espinha dorsal do comércio global. Criamos um app para garantir eficiência no movimento das mercadorias dos produtores aos consumidores. Estamos otimistas em relação ao seu potencial de mercado e com a capacidade criativa do Brasil em enfrentar desafios logísticos e endereçar soluções certeiras", afirma Genivaldo Araújo, CEO da 3CON, consultoria de TI.

O CEO conta que o sistema surgiu ao identificar erros repetitivos na coleta nos centros de distribuição. "Identificamos um alto índice de retrabalho. Produtos incorretos são separados e precisam ser devolvidos ao seu local original, o que não acontece imediatamente, causando, entre outros, problemas de estoque. O objetivo é zerar as perdas e triplicar a eficiência operacional", explica Araújo.

Tecnologia vestível

Para completar a solução, a 3CON escolheu uma tecnologia vestível, um armband que libera as mãos dos colaboradores e conta com uma tela que exibe claramente o item a ser separado e a quantidade desejada. "Os wearables são eficazes na separação em armazéns, ajudando na precisão e velocidade do processo, além de integrarem-se aos sistemas de gestão de armazéns e oferecer, por exemplo, visibilidade em tempo real dos estoques", detalha o CEO.

O sistema identifica rapidamente falhas nos processos e necessidades de melhoria. "A separação de pedidos é crucial para entregas rápidas e giro do negócio. Com o nível de automação possível de implemengtar nos CDs, falhas e perdas são reduzidas a praticamente zero", concluiu o executivo.

