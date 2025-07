Mercado on-line aposta em galpão urbano para logística em SP

No mercado de alimentos frescos, onde agilidade e qualidade são critérios importantes para o desenvolvimento do trabalho, a Trela (mercado on-line especializado em produtos saudáveis) encontrou na GoodStorage a oportunidade para viabilizar sua operação logística em São Paulo.

Com uma curadoria rigorosa e uma proposta que alia tecnologia à logística, a Trela trabalha com um modelo em que os produtos são abastecidos sob demanda, o que reduz estoques, evita desperdícios e assegura qualidade ao consumidor. Para isso, a empresa precisava de uma infraestrutura urbana capaz de atender às exigências de climatização, localização e flexibilidade.

Foi nesse cenário que a GoodStorage entrou em cena. A empresa, focada em soluções modulares de armazenagem, oferece à Trela um espaço climatizado dentro de seu condomínio de galpões na Lapa, zona estratégica de São Paulo. “A GoodStorage oferece uma estrutura pronta, com capacidade de adaptação às nossas necessidades, nos permitindo manter os padrões de frescor e eficiência da operação”, afirma Guilherme Nazareth, cofundador e CEO da Trela.

O espaço funciona como um centro de distribuição para produtos perecíveis e sensíveis, e tem a função de montagem de uma cadeia logística que valoriza controle, previsibilidade e proximidade com o cliente. A centralização das operações permite reduzir o tempo entre o pedido e a entrega, além de mitigar riscos de perdas, um ponto central para a proposta da marca. “Esse tipo de solução é fundamental para que empresas como a Trela consigam crescer mantendo controle e estabilidade. É uma logística pensada para negócios que valoriza excelência e inteligência operacional”, destaca Thiago Cordeiro, CEO e fundador da GoodStorage.

As soluções modulares oferecidas pela GoodStorage também contribuem para que empresas em expansão operem com mais sustentabilidade, evitando investimentos pesados em infraestrutura própria e permitindo escalabilidade conforme a demanda aumenta.

Além do setor alimentício, a GoodStorage tem se mostrado uma aliada estratégica para operações de e-commerce, mobilidade, serviços e até indústria, com estruturas versáteis que atendem necessidades logísticas específicas.

Sobre a GoodStorage

Fundada em 2013 por Thiago Cordeiro, a empresa se propõe a trabalhar o mercado de armazenagem urbana em São Paulo. Atendendo pessoas físicas ou empresas e indústrias de diversos segmentos, com capilaridade, escala e flexibilidade, opera mais de 65 unidades de self storage e galpões urbanos. Com investimento da Evergreen Investment Advisors, gestora de fundos com aproximadamente US$ 6 bilhões sob gestão ao redor do globo, a GoodStorage atua principalmente na cidade de São Paulo, em soluções de armazenagem urbana distribuídas em mais de 400 mil metros quadrados.

Sobre a Trela

A Trela é o mercado on-line que une curadoria rigorosa com tecnologia e logística eficientes para ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Criado em 2020, com um modelo just-in-time que elimina intermediários, reduz desperdícios a quase zero e assegura a entrega de produtos sempre frescos, direto do produtor para a casa do consumidor. Com atuação na cidade de São Paulo e na região de Alphaville, a empresa é investida por fundos como SoftBank, Kaszek, General Catalyst e Y Combinator, que impulsionam sua missão de reinventar a cadeia de alimentos no Brasil.

